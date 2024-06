Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar: así ha evolucionado el estilo de la política a la que llaman 'la fashionaria'

Yolanda Díaz no cuenta con estilista personal pero entre ella y su jefa de gabinete, Virginia Uzal, han depurado su estilo y el resultado es cada vez mejor. Hoy ha anunciado su dimisión como líder de Sumar con una americana blanca y un top lencero que ya hemos visto en otras ocasiones. Analizamos sus comienzos y vamos viendo cómo ha sido su evolución en lo que a moda se refiere.

Un look muy diferente



Yolanda Díaz En 'Vigo EUROPA PRESS/REMITIDO

En sus primeras apariciones en televisión llevaba el pelo moreno y un look muy alejado del que nos tiene acostumbradas ahora.

Yolanda Díaz, coordinadora general de EU-IU y 'número dos' de la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ha acudido a votar para las elecciones gallegas con su bebé de siete meses en el instituto de Canido, en la ciudad de Ferrol. EFE

Yolanda Díaz, cuando era coordinadora general de EU-IU y 'número dos' de la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), con la melena mucho más oscura.

Beiras y Yolanda Díaz, AGE, en rueda de prensa EUROPA PRESS

Beiras y Yolanda Díaz en 2013 en un acto de partido. El foulard era su complemento estrella.

Llegó la melena rubia

Cuando era diputada de Galicia en Común por Pontevedra, Yolanda Díaz, fue investida ministra de Trabajo Jesús Hellín

Cuando era diputada de Galicia en Común por Pontevedra, Yolanda Díaz, fue investida ministra de Trabajo. En 2020 su melena ya empezaba a teñirse de rubio.

Yolanda Díaz de Blanco Getty Images

Si hay algo que caracteriza el estilo de la vicepresidenta, especialmente en sus apariciones en el Congreso y otros actos políticos, es el color blanco. Los looks 'total white' de Yolanda Díaz ya se han convertido en sus símbolos.

Yolanda Díaz anima a participar en el lanzamiento de 'Sumar': "Cuento con vosotros" Europa Press

En los inicios de Sumar siempre se vestía con el color corporativo del partido. La que fuera presidenta del partido sabe la importancia que tiene la moda para comunicar tus ideas política, pero también que esta profesión tan 'seria' no está enfrentada con el estilo ni con vestir bien, no por nada tiene el mote de 'la fashionaria'.

Sus vestidos más copiados

La vicepresidenta Yolanda Díaz junto al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. EFE

La vicepresidenta aprovecha los meses de verano para sacar de su armario vestidos como este, que le dan el punto más original a su estilo. Los suele combinar, como casi siempre, con unos elegantes zapatos de tacón en punta. EFE

Yolanda Díaz en el Día de la Hispanidad 2022, luciendo un vestido midi de Purificación García. Getty Images

Para celebrar el día de la Hispanidad 2022, la ministra apostaba por la moda española con este vestido de Purificación García, un modelo satinado en color champán, largo midi, patrón cruzado y mangas abullonadas con una bufanda de satén a juego.

En la imagen de izquierda a derecha; Miguel Ángel Liso, director editorial de Medios de Henneo; Laura Múgica, directora genera de Medios de Henneo, Pilar Alegría, ministra de Educación; Fernando de Yarza, presidente de Henneo, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; Encarna Samitier, directora de '20minutos', José Luis Martínez -Almeida, alcalde de Madrid, e Íñigo de Yarza, consejero delegado de Henneo, a su llegada a los Premios Creadores. J. París / J. González / E. Buenavista

Para los premios Creadores de 20minutos 2022, la ministra lució un vestido de su color fetiche para los premios: el negro. Completó su look con unos pendientes largos en dorado, un recogido muy habitual en sus estilismos y un maquillaje en tonos tierra. Este mismo modelo lo llevó en los Premios Feroz de aquel año.

Sus dos piezas y americanas



Yolanda díaz en la presentación del libro de Javier Ruiz Getty Images

El blanco no es el único tono que Yolanda Díaz utiliza para sus 'total looks'. El verde y el rosa son otros dos de los colores más llevados por la ministra, como se demuestra con este traje de dos piezas estampado.

Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros que ha aprobado la subida del salario mínimo. J. J. GUILLÉN / EFE

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social ha recurrido en muchas ocasiones a su color favorito: el blanco. Pero, ¿qué significa esta elección? El blanco que protagoniza el armario de Yolanda Díaz, muchos lo asocian con el movimiento sufragista, pero la ministra no es la única que recurre a este tono para sus estilismos. En política es muy utilizado porque es sinónimo de honradez, pero también de poder. Asimismo, en colorimetría simboliza emociones y pensamientos positivos, como son perfección, pureza, seguridad, transparencia e incluso nuevos comienzos, tal y como explica Anitta Ruiz, analista, estilista y colaboradora de Mujer.es. Todos estos valores los podría querer emitir Díaz también con su look; sin embargo, la experta destaca que realmente, el blanco es ya el color de Yolanda Díaz, aunque en este caso ella podría lanzar el mensaje personal de "que está del lado de los 'buenos'", puntualiza. Además, es importante fijarse en que Yolanda no lleva ningún pin ni accesorio que pueda interpretarse de alguna manera, por lo que también es una elección neutral y limpia.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. EFE

Yolanda Díaz, además de por su papel político, también es una de las mujeres más observadas por su estilo. Presume de una manera de vestir muy comentada con la que, además, lanza diferentes mensajes, confiando en el poder de la moda para ello. Uno de los tonos a los que recurre con frecuencia es el rojo, color del partido al que pertenece 'su jefe' el presidente del Gobierno y que denota pasión y energía.

En la alfombra roja

La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, ministro de Cultura en la gala de los premios Goya 2024 Getty Images

Yolanda Díaz acudió a la ceremonia de los premios Goya, en Valladolid, luciendo uno de sus colores fetiche, el rojo. Con un vestido suelto de raso de cuello chimenea, manga cortas y cinturón del mismo tejido.

La vicepresidenta usó el mismo tono rojo en el maquillaje, para labios y ojos, aunque en las sombras ha optado por un rojo más apagado. En el pelo lleva uno de sus característicos recogidos trenzados y deshechos. Completó el look con unos pendientes largos dorados y rojos y una pulsera dorada. En los pies unas desafiantes sandalias con tiras en color oro.

Para decir adiós, de nuevo el blanco

Yolanda Díaz deja su cargo en SUMAR

El blanco honesto y transparente ha sido el color elegido por Yolanda Díaz para dejar atrás sus cargos en Sumar. Seguramente habrá sido una de las decisiones políticas más duras que ha tomado en su carrera y no es baladí que haya querido que su look esté protagonizado por este luminoso tono