Violeta Mangriñán se lleva a la playa el pantalón blanco holgado más fresquito y favorecedor de Zara

No hay verano que se precie sin que nuestras influencers preferidas no vayan a pasar unos días a Jávea. Marta Lozano, Teresa Andrés... ahora le ha tocado el turno a Violeta Mangriñán, que se despedía ayer de su destino vacacional para disfrutar del primer concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, del que aún seguimos esperando sus videos porque, según ella misma nos ha confesado en Instagram, "sigue en shock".

No obstante, los días de vacaciones y los paseos en barco le han dado ratitos a Violeta Mangriñán para crear contenido de moda y no podía dejar de conquistarnos con uno de sus looks más estivales: top de bikini y pantalón blanco, el icónico aliado de los veranos de cualquier mujer con estilo. La influencer se ha decantado por un modelo muy favorecedor que podemos conseguir en Zara.

El pantalón blanco más favorecedor de Violeta Mangriñán

Aunque para disfrutar del concierto de Karol G Violeta Mangriñán se enfundó en un chaleco denim y unas botas biker, para sus vacaciones en Jávea, la influencer no se olvidó de meter en la maleta uno de los pantalones blancos más favorecedores de la temporada. Violeta se fue a Zara antes de irse de viaje para hacerse con el pantalón blanco más favorecedor del verano.

Violeta Mangriñán se decantó por un modelo muy especial y fresquito, de lino viscosa y algodón, diseñado con tiro alto con trabillas, para potenciar la cintura, disimular las caderas gracias, también, a los pliegues delanteros que lo decoran, y marcar más la silueta decorándolo con un cinturón. Es extra largo y holgado, cómodo, estiloso y perfecto para cualquier ocasión.

Se trata de un pantalón muy versátil, que podemos llevar con bikini a la playa, como ha hecho la influencer, pero también en el día a día, combinándolo con unas deportivas y una camisa de rayas, para lograr un look más casual, o también con un body especial o una blusa elegante, sandalias de tacón y joyitas doradas, para triunfar en un plan de noche.

Pantalón fluido pliegues de Zara, 29,95€ Zara

Un pantalón blanco es una de las prendas más elegantes que cualquier mujer con estilo debe tener en su vestidor en verano para dar un toque fresquito, juvenil, sofisticado y estival a cualquier look, sea cual sea su estilo.

