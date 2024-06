Victoria Federica tiene el look negro más cañero con el que triunfar en los conciertos de verano y lo combina con las Adidas en tendencia

La temporada de conciertos de verano ya ha empezado y, como no podía ser de otra forma, la agenda cultural de Victoria Federica está a tope. Aunque estamos seguras de que la veremos en más de un festival durante las próximas semanas, ya nos ha dejado claro cuál es su look preferido de concierto: el total black y las zapatillas más virales de Adidas.

Ni Taylor Switf ni Primavera Sound, Victoria Federica ha preferido seguir a su gusto más castizo y disfrutar del concierto de Tabuerte el pasado jueves en Madrid. Para irse al parque Enrique Tierno Galván de la capital junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, Victoria Federica no quiso arriesgar con su estilismo y apostó por el color que nunca falla. Eso sí, rematado el look con las tendencias a sus pies.

El look favorito de Victoria Federica para los conciertos de verano

Era Rocío Laffón la que, a través de una historia de Instagram, nos desvelaba el look que ambas llevaron al concierto de Willy Bárcenas y, mientras ella aportó por un top asimétrico y jeans, Victoria Federica confío en el negro para la ocasión. La royal escogió un top ceñido, también asimétrico, una de las tendencias que Louis Vuitton nos dejó claro que triunfarían esta temporada, tanto en escotes como en faldas, y lo combinó con un pantalón de piel a tono, para darle un toque súper cañero y rebelde.

Victoria Federica y Rocío Laffón en el concierto de Taburete @rochilaffon

Un estilismo que remató con las Adidas que están en tendencia entre las prescriptoras de moda, para darle un toque de color al look y dejarnos claro que siempre será una it girl. Victoria Federica escogió las Adidas Samba Waler Bonner, un modelo de la colección de la firma con la diseñadora que, o está agotado, o alcanza un precio bastante elevado en las webs en las que está disponible, rondando a veces los 500€ el par.

No obstante, con este look la influencer nos ha dejado claro que el negro siempre es una buena opción con la que conquistar un look de noche, desde uno más elegante hasta uno más desenfadado, dejando atrás los estilismos boho y las botas cowboy y triunfando, igualmente, en los conciertos de verano.

¿Cómo podemos imita el look de Victoria Federica?

Top asimétrico frunce de Zara, 12,95€ Zara

Pantalón straight efecto piel de Berskha, 25,99€ Berskha

Adidas Samba Nylon Tonal Wales Bonner en blanco crema en Stock, 290€ Stock

