Victoria Federica tiene claro cuáles son los pantalones más cómodos y estilosos para el día a día (y son de Zara)

Después de su última aparición en uno de los eventos de moda en la capital, Victoria Federica ha mostrado su lado más solidario asistido a un acto de la Fundación Infantil Ronald McDonald's. En la sede madrileña de esta fundación se ha presentado la nueva edición de McHappy Day, que se celebrará el próximo 2 de diciembre.

Durante todo ese día, el dinero obtenido con la venta de los Big Macs y de animales de peluche irá destinado a la fundación, encargada de velar por la salud y el bienestar en la niñez.

Para un acto como este, en el que la moda no es el foco de atención, la hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar ha mostrado su lado más natural y cómodo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta sus gustos y las últimas tendencias. Ha elegido un pantalón estilo cargo, en tono crema, que ha combinado con unos botines negros y un jersey de cuello alto en el mismo color.

Victoria Federica en su visita a la fundación Jesus Briones (GTRES)

No es la primera vez que Victoria Federica elige los pantalones estilo parachute para acudir a un acto público. Ya la habíamos visto, en varias ocasiones durante este verano, con uno de sus looks casuals de confianza: pantalones cargo blancos con zapatillas (de marcas de lujo, por supuesto).

En esta ocasión, los pantalones han sido en un blanco roto, cercano al color crema, con cinturón de hebilla y bajo ajustable con trabilla. Lo mejor de todo es que estos pantalones no son de una firma de alta costura ni mucho menos: están disponibles en Zara, aunque su precio es algo mayor que al que estamos acostumbrados con este tipo de prendas (69,95 euros).

Pantalones parachute (Ref.8942/403) ZARA

Victoria Federica completó su look casual dejando su melena suelta y lisa y su rostro con un maquillaje muy ligero, estilo 'no make up'. Por lo general, un estilismo al que no nos tiene muy acostumbrados y que contrasta con los vestidos de fiesta, los recogidos apretados y maquillajes coloridos con los que la estábamos viendo recientemente.

