Victoria Federica luce un escote de vértigo decorado con una joya extrema de lujo

Victoria Federica está decidida a convertirse en una 'influencer royal' de pleno derecho. En estas últimas semanas, la hija de la infanta Helena y Jaime de Marichalar no se ha perdido ni uno solo de los shows más importantes, tanto de la Semana de la Moda de París como la de Milán y, por supuesto, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde fue una de las protagonistas de las 'font rows' más exclusivas.

Ya de vuelta en Madrid, no hay ni una sola fiesta que se le resista y fue una de las invitadas al evento más glamuroso de la revista ¡Hola!, donde acudió con un look que quitó a muchos la respiración. Parece ser que Victoria Federica le ha cogido el gusto a los escotes de vértigo y no duda en lucirlos con la joyería más lujosa.

Su evolución en cuanto estilo es más que notable, y es que si el año pasado acudió con un vestido formal adornado con plumas azules, ayer nos sorprendió con un vestido negro satinado con un pronunciado escote justo por encima del ombligo. Además, subió la temperatura con un collar de diamantes que le recorría el canalillo.

El look de Victoria Federica @vicmabor/INSTAGRAM

La hija de la infanta Helena apostó por la moda española con un vestido largo de la firma De La Cierva y Nicolás, una marca murciana con un gran recorrido en la industria textil de nuestro país que se ha colado en el armario de las famosas más importantes.

El diseño presenta un escote en 'V' que se cruza en la cintura, acentuando esta zona y creando una figura de reloj de arena. Por otro lado, incorpora una pequeña cola, haciendo que el vestido sea el de una auténtica princesa, y es que tirando de influencia 'royal', este es uno de los estilos que más le gustan a la reina Letizia.

Para su primera aparición en Mallorca del 2022, la reina lució un vestido largo de color negro, satinado y con escote 'halter'. Aunque no ha sido la única vez que lo ha llevado, ya que este año también lo lució en la Final Nacional de Monólogos Científicos. Un diseño más minimalista que el que llevó anoche su sobrina, pero con el mismo glamour.

La reina Letizia, en el Atlàntida Mallorca Film Fest 2022. Isaac Buj / Europa Press

