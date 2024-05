Victoria Federica impacta con un top de encaje y transparencias que cuesta 8.500 euros

Con sus invitaciones a los desfiles de las firmas más exclusivas, una cuenta de Instagram con casi 300 mil seguidores y su primera entrevista con Vicky Martín Berrocal, podemos afirmar que Victoria Federica es la primera 'influencer royal' española. Durante la charla con la diseñadora, la hija de la infanta Elena desveló que de mayor quiere ser como ella y que a pesar de la presión mediática, le debe mucho a su familia.

"Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia -mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos- porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno", comentó en el podcast. Sin embargo, parece que su gusto por las firmas de lujo no es algo de familia, ya que tanto su tía como sus primas -la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía- suelen recurrir a marcas 'low cost' o de gama media, como Hugo Boss.

Hemos visto a Victoria Federica llevando looks de casas como Schiaparelli y Dior, tanto para asistir a los desfiles como para sus estilismos de diario, consiguiendo un armario lleno de prendas de lujo que llegan a las cuatro cifras.

Un look de más de 14.000 euros

Ayer, la nieta de Juan Carlos I nos enseñó varias de estas piezas exclusivas que tiene en su colección en su último post en redes sociales, dejándonos impresionados durante su visita a Horcher con un 'total look' de encaje y transparencias de Dior.

Afuera del local, Victoria Federica se hacía varias fotografías para mostrarnos su look, donde destacaba una blusa con cuello subido de guipur negro plagada de transparencias. La prenda pertenece a la colección primavera-verano 24 que Dior nos enseñó sobre la pasarela y, aunque está completamente agotada en la página web, tiene un precio de 8.500 euros.

La 'influencer royal' le sumó uno de los bolsos de la firma más deseados de la temporada, el bolso de mano Lady Dior en color rosa pastel, fabricado en piel de cordero con costuras 'Cannage', que crean la inconfundible textura acolchada, y los charms D.I.O.R, con un precio de 5.500 euros.

Desfile de Dior SS24 Spotlight.launchmetrics

El look lo completó con una falda larga y transparente con encaje que no se encuentra en la página web de la firma, por lo que suponemos que también está completamente agotada. El look entero lo pudimos ver también sobre la pasarela, tanto en negro como en crudo, y promete ser la inspiración para nuestros looks más veraniegos esta temporada.

