Victoria Federica derrocha estilo en Ibiza: de su look más inesperado con pañuelo y gorra a sus bermudas efecto 'tipazo'

Victoria Federica es una de las afortunadas que están disfrutando ya de unas idílicas vacaciones. Como no podía ser de otra forma, el destino elegido por la 'influencer' no es otro que uno de los rincones de España más concurridos por los famosos durante estas fechas, Ibiza. En la isla la hija de infanta Elena ha hecho un auténtico despliegue de looks, con los que no ha dejado indiferente a nadie, siempre en línea con las últimas tendencias en moda; muchas de las que veremos a lo largo del verano.

No es para menos, teniendo en cuenta que el viaje en cuestión ha sido organizado por la firma Off-White, a la que está estrechamente vinculada, por la relación que une a su padre Jaime de Marichalar con el grupo LVMH, al que pertenece la marca. Sin embargo, durante su escapada, también ha podido disfrutar de eventos relacionados con otras firmas en alza como Nude Project, a la que pertenece otro de sus looks.

Victoria Federica y la tendencia de las 'celebrities'

Victoria Federica junto a Bruno Casanovas en Ibiza. Instagram @vicmabor

De hecho, el estilismo de Nude Project elegido por Victoria Federica no ha pasado desapercibido por lo arriesgado del mismo. La joven elegía un 'total white' con pantalones de corte relajado y sudadera con el logo de la marca, que cedía todo el protagonismo a sus accesorios.

El toque diferenciador de su 'outfit' estaba, sin duda, en su cabeza con gorra de Nude Project a juego y un pañuelo a contraste por encima de la misma. La influencer no es la primera que se atreve con esta llamativa moda, que ya hemos podido ver llevar a otros iconos de estilo como Billie Eilish, Bella Hadid, Dua Lipa o la mismísima Rihanna.

La camiseta con transparencias de la 'influencer'

Victoria Federica con camiseta transparente en Ibiza. Instagram @vicmabor

La sobrina del rey Felipe VI escondía bajo la sudadera de Nude Project otra de sus tendencias favoritas: las transparencias. Tratando de combinar el aire 'dosmilero' de su bolso con su look, elegía una camiseta, también de Nude Project, de corte crop en color blanco y con una gran mariposa estampada, que dejaba entrever su sujetador.

Victoria Federica y su estilismo más favorecedor

Victoria Federica con camisa de Off White y bermudas blancas. Instagram @vicmabor

Esta temporada las bermudas son una apuesta segura para ir cómoda, fresquita y a la moda. Esto lo sabe bien Victoria Federica, que no dudaba en elegir un favorecedor diseño en color blanco para pasear por la isla pitiusa. De tiro medio y corte ancho, cuentan con ese efecto 'tipazo' que muchas buscan en unas bermudas de este tipo, ya que estilizan la figura, además de dar como resultado un look del todo elegante.

Como comentamos, la 'it girl' es una gran seguidora de Off-White, marca que ejercía como anfitriona de su viaje y no dudaba en completar su estilismo con una original camisa de la firma. En este caso, una prenda con estampado floral y acabado satinado, cuyo precio original es de 844 euros, aunque actualmente se puede encontrar por 590 euros en Farfetch.

