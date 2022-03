Así es cómo Victoria Beckham lleva el pantalón 'wide leg' con más estilo que nadie

La Semana de la Moda de París ready-to-wear ha empezado y con ella ha vuelto el street style de las grandes pasarelas para inspirarnos con los mejores looks de nuestras celebrities e influencers favoritas, entre ellas, Victoria Beckham. Ayer, encontramos a la ex Spice Girl paseando por la capital francesa con un conjunto que no ha pasado desapercibido.

La diseñadora es capaz de llevar cualquier prenda a su terreno y combinarla de manera impecable, como es el caso de los wide leg. Estos pantalones, de cintura alta y pernera ancha, son nuestros favoritos de la temporada gracias a su efecto piernas infinitas, por lo que es normal que Victoria tampoco haya podido resistirse a sus encantos.

Con estos pantalones hay muy poco margen de error, ya que siempre quedan bien. Sin embargo, la inglesa les ha sabido sacar todo su potencial gracias a la forma en la que los ha combinado, haciendo de los volúmenes y la teoría del color sus grandes aliados.

Victoria Beckham durante la Semana de la Moda de París. GTRES

De camino a su hotel, la diseñadora se dejó ver con unos pantalones wide leg en verde oliva a los que acompañó con una blusa morada en una combinación de colores extremadamente favorecedora.

Una de las claves para que estos pantalones queden perfectos es utilizar tacones para que el bajo del pantalón no arrastre por el suelo, sobre todo en las más bajitas como es el caso de Victoria Beckham. Así mismo, si queremos ganar centímetros y conseguir que nuestras piernas se ven mucho más largas, debemos combinarlos con una camisa, blusa o camiseta por dentro para que el tiro alto pueda alargar nuestra silueta.

Como consejo, si buscamos acentuar nuestra cintura, es esencial utilizar un cinturón para enfatizar esa zona y conseguir la ilusión de una silueta de reloj de arena. Este es un truco muy utilizado por Victoria, ya que si bien tiene una figura rectangular, logra aportar cierto equilibrio de esta manera.

Victoria Beckham durante la Semana de la Moda de París. GTRES

Por otro lado, la ex cantante huyó de su usual estilo minimalista para conseguir el look perfecto con un blazer de cuadros príncipe de gales y un bolso de mano burdeos, a juego con el cinturón. Si bien esta combinación de colores cálidos y fríos es bastante atrevida, el tono neutro de la americana consigue armonizar todo el conjunto y darnos uno de los street style con más estilo de la temporada.