Vicky Martín Berrocal recoge su premio Ondas con un vestido 'nude' muy favorecedor para mujeres con curvas

Anoche, tras la resaca del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, se celebraron los premios Ondas Globales del podcast, que este año cumple su tercera edición para dar visibilidad a la industria y reconocer la excelencia profesional en este sector en España.

Como toda gala que se precie, estuvo precedida de una alfombra roja, donde nos pudimos encontrar con Rozalen, Henar Álvarez, Carlota Corredera y Laura Baena. Aunque también posaron en el 'photocall' rostros jóvenes que están empezando a despuntar en el mundo de las ondas, como Dan, Martha Caballero, Marta Carmín, Angela Henche y Albanta San Román.

Sin embargo, hubo una de las invitadas que llamó mucho la atención por su look, y esa fue. Vicky Martín Berrocal. La diseñadora y, ahora también, 'podcaster', recibió el premio Ondas al Pódcast Revelación por A solas con... Vicky Martín Berrocal, donde se han sentado con ella para hablar en entrevistas muy distendidas personajes como Victoria Federica, Sebastián Yatra, Cristina Pedroche, Sofía Vergara, Eva Longoria e Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

El vestido más especial de Vicky Martín Berrocal

Durante 3 temporadas, el programa de entrevistas se ha convertido en uno de los más escuchados, atrayendo a personajes de lujo que se han abierto a ella como nunca antes habían hecho en público, con confesiones que han dejado a más de uno de piedra.

Vicky Martín Berrocal en los premios Ondas Globales del podcast Europa Press

Para esta clase de eventos, Vicky Martín Berrocal se ha decantado por uno de los vestidos de su propia firma, Victoria Collection y, aunque todavía no está disponible en la página web, no tardará mucho en estar disponible, ya que se postula para ser el look que van a querer llevar todas las invitadas.

Se trata de un vestido en color rosa empolvado, de corte midi y formado por tres capas. La primera cubre todo el cuerpo y termina entallándose a la figura como un tubo; la segunda, cae sobre el hombro derecho con una hombrera y llega hasta el codo; la tercera y última, va desde el cuello tapando el escote y termina de igualar el otro hombro.

Para darle más protagonismo al look, lo ha acompañado de un recogido pulido y un ahumado en tonos tierra para los ojos, potenciando así su mirada y dando un toque de color a un maquillaje muy natural. Para terminar, se ha decantado por unas sandalias doradas con agarre en la puntera y detrás del tobillo.

Cuando subió a recoger el premio, no se le olvidó dar un emotivo discurso que, según cuenta en su cuenta de Instagram, no había preparado: "Madre mía, quién me lo iba a decir. Quiero que sepáis que este es el premio más importante que me han dado en mi vida. Llevo 25 años dedicándome a la comunicación y cuando empecé este proyecto jamás pensé que iba a llegar, yo solamente quería ser libre".

