Viajan desde los años 80, pero renovadas, las riñoneras arrasan otra vez en los festivales de música (¡y fuera de ellos!)

Parecía un complemento que se iba a perder en los años 80 y 90, el espacio temporal del que muchos pensaron que no saldría, pero, lo cierto es que hace unos años volvieron a arrasar entre los jóvenes y con la vuelta de los festivales de música (por todo lo alto este 2022) es oficial: ¡podemos llevar riñoneras como bolso sin que nos critiquen! Han vuelto renovadas, más cómodas, espaciosas y a la moda para que puedas llevarlas a los festivales (porque son el bolso más seguro y cómodo) y a cualquier acontecimiento fuera de estos.

Para estas fiestas musicales, que tanto echábamos de menos, se necesita ropa cómoda y precisamente por este motivo arrasan las riñoneras, que no significa que no puedan llegar a ser muy sofisticadas. Atrás ha quedado la concepción de que este accesorio reste formalidad a nuestro look. Su renovación moderna ha conseguido que estemos cómodas, pero elegantes al mismo tiempo. Además, es una inversión, porque se ha demostrado con creces que es un accesorio atemporal.

Desde 20deCompras hemos querido seleccionar cinco de los modelos más cómodos y con estampados más fluidos para que puedas llevarlos a los festivales (¡y cuando estos se acaben, también!).

-Ideal para los festivales de música. El primer modelo que hemos destacado es ideal para estos conciertos, ya que tiene mucho brilli, brilli y caben multitud de objetos dentro. Su holograma de cintura es de un hermoso color morado, que muestra tonos brillantes que cambian cuando se ven desde diferentes ángulos. Muy a la moda.

¡Con 'brilli, brilli' para los festivales!

-De cuero, elegante y de blanco veraniego. Si buscas algo para el verano, más elegante, que te sirva después de ese festival de música que tanto llevas esperando, entonces, este es tu modelo ideal. Además, es muy resistente y cuenta, incluso, con una cadena para aportarle el toque urban.

¡Con cadena en el cinturón!

-Grande y cómoda. Sin embargo, si lo que buscas es algo más funcional y práctico, esta riñonera de la marca Wind Took te irá como anillo al dedo. Tiene multitud de bolsillos versátiles para cualquier aventura y se ajusta cómodamente a tu cuerpo. Te sorprenderá lo que cabe en ella.

Con múltiples bolsillos fáciles de abrir y cerrar.

-La mejor del verano. Para el verano y los vestidos de playa y de noche, este bolso riñonera es ideal. Te encantará llevarlo por su comodidad y desde 20deCompras dudamos que se pase algún verano de moda.

¡A la moda veraniega!

-Impermeable para los viajes. Por último, una riñonera más pequeña, pero con mucha capacidad, para viajes que sea hasta impermeable, así es este modelo.

¡Ideal para viajar!

