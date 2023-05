La fiebre Roland Garros: vestir como si jugáramos al tenis, la nueva tendencia que arrasa

El 'tenniscore' es una tendencia que lleva conquistándonos desde primavera de 2021, sin embargo, es ahora cuando verdaderamente ha calado y comenzamos a verla por el 'street style'. Desde el verano pasado, los hobbies relacionados con el 'old money' (estética inspirada en las clases altas) han ido marcando cómo íbamos a vestirnos en las siguientes temporadas.

La hípica es el deporte esnob por excelencia y su estilo ha calado hasta las tiendas 'low cost'. Este invierno hemos sido testigos de la vuelta de las botas extra altas, de los pantalones ajustados que parecen de montar e incluso los cascos propios de este deporte como accesorio (no olvidemos el desfile con caballos de Stella McCartney o a Carlota Casiraghi abriendo la pasarela de Chanel montando en uno de estos animales).

Ahora, parece ser que el tenis es la nueva moda 'preppy' que nos va a conquistar el corazón, o al menos, eso dicen las prescriptoras de tendencias. El mes de mayo supone el inicio de uno de los torneos más importantes en el mundo del tenis, el Roland Garros, y aunque no tengamos la intención de pasar todos los domingos jugando al tenis (o en su defecto, al pádel), su estética va a colarse en nuestro armario.

En las últimas colecciones de varias marcas, como Miu Miu y Adidas x Gucci, han presentado varias de las prendas estrella de esta estética, como pueden ser las faldas de tablas o los polos blancos.

Con la llegada del buen tiempo, los días se alargan más y las grandes firmas de moda apuestan por propuestas que vienen vinculadas directamente al mundo del tenis. Lo hemos podido ver tanto en la nueva colección de Celine, que incluye chalecos de punto o raqueteros de piel, como en la clásica firma Lacoste, centrada en polos y vestidos.

¿Qué es el 'tenniscore'?

El 'tenniscore' viene de la combinación entre el estilo más vintage del tenis con el estilo 'preppy', esa estética que nació en los campus de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Se inspira en los conjuntos de pista en tonos discretos como el blanco, amarillo, crema, verde e incluso tonos más oscuros como el negro.

En cuanto a las prendas estrella, los vestidos ajustados de canalé, los polos, las faldas de tablas, los jerséis de cuello de pico y por supuesto los calcetines altos de algodón con deportivas planas (también conocidas como tenis), son imprescindibles.

Cómo llevar esta tendencia en 2023

Los looks monocolor son la mejor opción para este verano, palabra de Sofia Richie. La 'influencer' se ha convertido en la mayor inspiración de moda 'preppy', pero elegante, encontrando en su Instagram los mejores looks para ir siempre bien vestida sin pasar desapercibida.

Por supuesto, la hija de Lionel Richie tiene varias fotos en su perfil con distintos looks, pero destaca el conjunto de minifalda de tablas con un polo 'cropped'. Para que no sea aburrido, la parte de arriba lleva una especie de logo bordado, que le aporta un plus de sofisticación.

Algo más para el día a día, si vestir de esta manera nos parece demasiado, es optar por un vestido tipo polo, con un aire deportivo. Los vestidos ajustados de canalé son perfectos para esto, y si además lo cogemos en el color adecuado, tendremos el look de 'tenniscore' perfecto.

Desde Karl Lagerfeld nos recomiendan este vestido de canalé ceñido con un elegante cuello alto y hombros estructurados que realza la figura. Al pertenecer a un estilo tan elegante, es bastante versátil, pudiéndolo llevar tanto en almuerzos con clientes hasta cócteles después del trabajo y fines de semana informales en la ciudad (299 €. Ref: 235W1310693).

