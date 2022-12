Vestidos por menos de 30 euros para un look de última hora para fin de año

Es increíble, pero ya casi hemos terminado el 2022. Si alguien nos hubiera dicho a principios de año todo lo que nos ha pasado, jamás lo habríamos creído y, sin embargo, aquí estamos, con muchísimas vivencias y anécdotas a nuestras espaldas.

Este ha sido el primer año "normal" después del Covid-19 y tras dos navidades con restricciones, ahora queremos darlo todo, tanto en la cena con la familia como en la fiesta de después. Muchas ya tenían sus looks más que preparados desde hace tiempo (incluso tienen guardado en Instagram el tutorial de maquillaje que quieren lucir en Nochevieja), pero a algunas nos ha pillado el toro y no tenemos ni idea de qué ponernos.

Además, después de los regalos que hemos hecho por Navidad (porque sí, también somos muy generosas) nuestra cuenta corriente no aguanta más sobresaltos. En este momento tenemos dos opciones: reciclar un vestido antiguo como hace la reina Letizia o intentar encontrar el lookazo perfecto por muy poquito dinero.

Si te quieres dar un caprichito 'low cost' y empezar el 2023 estrenando un vestido bonito con el que darlo todo bailando, hemos seleccionado algunos de diferentes estilos para que no solo des con el tuyo, sino que también ahorres un poquito, ya que cuestan menos de 30 euros.

1. Elegancia sencilla

Vestido palabra de honor de Zara Cortesía

¿Quieres sentirte como Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes? Pues este es tu vestido. En Zara hemos encontrado el look perfecto para las mujeres elegantes, pero actuales, con un vestido negro de escote recto y doblado con los hombros descubiertos. Lo encontramos a 29,95 euros (ref: 5644/493) y con un abrigo de pelito queda espectacular.

2. A lo Marta Sánchez

Vestido mini con transparencias de Bershka Cortesía

Si no has visto nuestro especial de Navidad con Marta Sánchez, no sé a qué estás esperando. La reina del pop española posó para nosotros con un vestido idéntico a este, por lo que te aseguramos el éxito allá donde vayas. Este es de Bershka y solo cuesta 25,99 euros.

3. Un verdadero regalo

Vestido de escote lazo de Lefties Cortesía

Demuestra a tus amigos que el mejor regalo eres tú con este vestido de Lefties. Su diseño con un lazo en el escote le da ese toque romántico, mientras que su largo mini te permitirá bailar cómodamente toda la noche. Lo podemos encontrar por 25,99 euros.

4. Todo a las lentejuelas

Vestido de lentejuelas de Pull&Bear Cortesía

No podíamos hacer una selección de vestidos para Nochevieja sin incluir uno de lentejuelas. Este año van a estar por todas partes y si quieres el más original, ficha este de Pull&Bear de diferentes colores por 29,99 euros. Si por alguna casualidad se te mancha y quieres lavarlo, sigue estos consejos para que no te pase como a las redactoras de Mujer.es.

5. Con la espalda descubierta

Vestido de velour con la espalda descubierta de H&M Cortesía

Muchas veces queremos algo simple, pero con un detalle especial, como este vestido de H&M. Se trata de un vestido mini de velour y manga larga que por delante parece sencillo, pero por detrás tiene la espalda descubierta con una cadena fina que la cruza. Tiene un precio de 19,99 euros (ref: 1104716002) y nos puede servir para otras ocasiones especiales.

6. Lencero con 'brilli brilli'

Vestido midi brillante de Stradivarius Cortesía

Si te gustan los diseños elegantes, pero con un toque sexy, este de Stradivarius te va a encantar. Es de estilo lencero con los tirantes cruzados en la espalda y tejido mezclado con lurex que le da mucho brillo. Está a la venta por 25,99 euros (ref: 08223131-I2022).

