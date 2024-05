Los vestidos de invitada de boda más bonitos y que más favorecen a partir de los 50 años

Aunque cada vez en España hay más bodas de otoño e invierno, la primavera sigue siendo la reina en cuanto a la temporada de eventos se refiere. Bodas, bautizos y comuniones tienen lugar casi siempre durante esta estación, así que también se convierte en la época de la búsqueda de estilismos de invitada.

Esta búsqueda se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza para muchas invitadas porque entran en la tesitura de no querer gastarse demasiado dinero y conseguir que no haya alguna otra asistente a la celebración que coincida con el mismo vestido que el tuyo, así que para que se cumplan estos dos requisitos hay que intentar salirse de las marcas habituales como Zara, Mango o Sfera.

En esta ocasión queremos demostrar que se pueden encontrar vestidos y estilismos muy bonitos para invitadas mayores de 50 años sin que tengan que invertir muchísimo dinero en ellos y apostando por algunas firmas made in Spain.

Si te encuentras en ese rango de edad y estás invitada a una boda lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que encontrar un look que sea lo más fiel a tu estilo, no tener la sensación en ningún momento de que vas disfrazada porque si no, no vas a estar cómoda y, lo fundamental en este tipo de eventos es la comodidad.

Puedes tener tres premisas para saber por donde empezar y acertar de pleno en tu lección de invitada de boda: decántate por el largo midi, evita las prendas muy ceñidas y los escotes pronunciados. Pero vamos, lo que hay que tener en cuenta siempre es que tú estés a gusto con lo que llevas puesto. Para ello apunta estas marcas españolas de vestido de invitada en las que encontrarás tu vestido perfecto para tu próxima boda (¡o bautizo y comunión!).

Coosy: una marca española de vestidos de invitada

Tengas la edad que tengas seguro que esta marca es de tus primeras opciones para buscar un vestido de invitada. Aquí encontrarás estilismos perfectos para asistir a un evento y convertirte en una de las más elegantes. Te mostramos este vestido satinado de manga larga en color verde de corte midi, escote cruzado y favorecedora lazada a la cintura. (Precio: 150 euros. Modelo: Sun).

Vestido de invitada modelo Sun estampado de Coosy. D.R.

Un vestido de Bimani o cómo acertar en tu próxima boda

La marca de Laura Corsini es una de las favoritas para las invitadas a una boda por sus diseños elegantes, pero sutiles, sin importar la edad que tengas. Si tienes un evento esta temporada te proponemos este vestido midi de gasa en color verde oliva con mangas abullonadas transparentes y botones. Tiene una caída perfecta y un cinturón para ajustártelo a la cintura. Además cuenta con un siempre favorecedor escote en pico. (Precio: 250 euros. Modelo: Celestia Dress).

Vestido de gasa verde oliva de largo midi de Bimani. D.R.

Bruna: vestidos de fiesta para ir elegante y cómoda

Es una marca española que nació con la idea de vestir a la mujer en eventos especiales pero con mucha sencillez. Son creaciones a las que cambiándoles los complementos las puedes lucir en ocasiones de tu día a día. Tiene diferentes diseños y estilos que se adaptan a una gran variedad de gustos y de edades. Nos decantamos por este favorecedor vestido de crepé en color magenta con escote bardot y largo midi. (Precio: 203 euros. Modelo: Fuji Magenta).

Vestido de invitada de boda en color magenta de la marca Bruna. D.R.

Violeta Vergara y el vestido que más favorece a los 50

Otra marca made in Spain que te sorprenderá con sus creaciones. Podrás encontrar un favorecedor vestido de invitada. Te mostramos este vestido en color azul klein, un color que sienta muy bien a muchas. Tiene largo midi, falda evasé y cuerpo estructurado con pliegues. (Precio: 260 euros. Modelo: Florianne).

Vestido Florianne Klein de Violeta Vergara. D.R.

Dew&Corch: un vestido ideal para una boda religiosa

Si tienes un evento esta temporada también tienes que tomar nota de esta marca hecha en España en la que encontrarás vestidos con patrones que estilizan y realzan la silueta femenina. Mangas abullonadas, cortes asimétricos, fruncidos,... cortes para todos los gustos y que se adaptan a diferentes cuerpos. Todo ello con un toque de exclusivo y original. Este vestido en tono burdeos tiene el largo por debajo de la rodilla, falda recta, pero con raja central que facilita el movimiento de las piernas. Destaca su escote cuadrado con un pequeño pico y las mangas largas abullonadas. (Precio: 175 euros. Modelo: Aspen Bordeaux).

Vestido de invitada de la marca española Dew&Scotch. D.R.

Cherubina y el vestido túnica que ya es tendencia

Esta marca española también está entre las favoritas de las invitadas de boda, ya que puedes encontrar prendas, accesorios y complementos realizados a mano, ideales para tus eventos. Aquí tienes un vestido de corte recto y cuello subido con manga corta rematada con un vivo. (Precio: 190 euros. Modelo: Mathi).

Vestido de invitada de boda modelo Mathi de Cherubina. D.R.

Boüret: la marca española que encanta a doña Letizia

Esta marca española se encuentra entre las favoritas de la Reina Letizia, en ella vas a encontrar diseños elegantes y atemporales. Como este conjunto de chaqueta asimétrica y falda lápiz de largo midi. Está hecho de manera artesanal en España. (Precio: 390 euros. Modelo: Set Zia).

Conjunto de invitada de boda Zia en color rojo de Boüret. D.R.

Vanderwilde: vestidos de inspiración andaluza

Toma nota de esta marca de invitadas porque te va a salvar en más de un evento. Encontrarás creaciones como este vestido de viscosa estampado en tonos azules con escote abierto y mangas al codo con volumen. Tiene largo tobillero con falda fluida. (Precio: 259 euros. Modelo: Telma).

Vestido de invitada modelo Telma de Vanderwilde. D.R.

Ocho vestidos para diferentes mujeres de más de 50 pero con la idea de que sientan los más favorecidas y cómodas posible. Si no estuvieran disponibles o no te convencen, apunta los nombres de las tiendas porque te van a venir muy bien para encontrar un estilismo perfecto para tus eventos de este año.

