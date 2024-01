Vestidos holgados de Zara, Mango y Stradivarius que adoran las expertas en moda

La comodidad es un valor al alza a la hora de elegir qué ponernos cada día, por eso la popularidad de los vestidos holgados no deja de crecer. Convertidos en atemporales, las principales marcas de ropa apuestan por estas siluetas fluidas en sus colecciones informales y de invitada por igual compartiendo una máxima común: jugar a tope con colores, texturas y estampados.

Si tú ya has descubierto los beneficios de vestir a diario con una sola prenda que te haga el look, no dejes pasar la oportunidad de fichar estos ocho vestidos holgados de Zara, Mango y Stradivarius que ahora están en rebajas y que te sacarán de más de un apuro.

Ocho vestidos holgados fichados en rebajas

Empezamos la selección de los ocho vestidos vistos en Zara, Mango y Stradivarius con una propuesta formal por su silueta pero atrevida por su estampado. De corte camisero y con cinturón extraíble, este vestido de Stradivarius abotonado con estampado de cebra es una de esas piezas que te sacará de la encrucijada del "qué me pongo". Las botas negras o marrones a la rodilla son sus mejores amigas, así como los abrigos de paño Manteco. Su rebaja es del 62% y su precio, inferior a 10 euros. (Precio: 9,99 €. Ref. 06323334-I2023).

Fluido hasta los pies, con volantes relajados y tirantes muy finos que se ajustan mediante una lazada, este vestido asimétrico en marrón tiene todo para convertirse en el uniforme de tu próximo verano al llevarlo con sandalias doradas planas y bolsos de rafia. Además, su rebaja del 47% hace que tenga un precio de lo más apetecible que invita a soñar con las escapadas estivales. (Precio: 15,99 €. Ref. 06353556-I2023).

Estampados divertidos y colores refrescantes, todo sobre un diseño fluido que te convertirá en una invitada impecable en cualquier evento que se presente a última hora y no tengas tiempo de elegir qué ponerte. Por su vibrante azul combinado con el naranja, este vestido de escote V de Mango será mejor reservarlo para el verano. Fíchalo con un 54% de descuento. (Precio: 22,99 €. Ref. 57002894-JANA-LM).

Nada como fichar un vestido básico en rebajas para hacer crecer tu cápsula atemporal por menos dinero. Este diseño holgado de Mango tiene una silueta recta que cae sobre el cuerpo sin forma alguna pero presenta un bonito escote V y manga sisa que nunca pasará de moda y que será fácil de llevar con todo tipo de calzado. Disponible casi a mitad de precio, con un 40% de descuento. (Precio: 29,99 €. Ref. 57094007-TURMALIN-A-LM).

Este kaftán con escote en pico y estampado tropical en tonos cálidos de las rebajas de Zara es el vestido holgado más versátil de la selección sin caer en el manido color negro. Gracias a su largo midi y a que su tejido no transparente, podrás vestirlo para ocasiones especiales con zapatos de tacón negro y accesorios joya. Serás la invitada más diferente con una compra que harás al 59% de su precio inicial. (Precio: 15,99 €. Ref. 6188/201).

Si hay una silueta fluida y holgada por naturaleza, esa son las túnicas o kaftanes como este de Zara en azul petróleo con pronunciado escote V adornado por dos pequeños volantes que dan verticalidad a esta prenda tan orgánica. Perfecta para combinar con accesorios plateados si quieres lucirla en una ocasión especial, será tuya con un descuento del 59. (Precio: 15,99 €. Ref. 6188/202).

Confeccionado en paneles de algodón con estampado geométrico, este vestido de corte lencero y largo midi de Zara combinará genial con tus botas 'cowboy' y una cazadora vaquera pero también con sandalias doradas para pasear cerca de la playa en tu escapada de verano. Con un 59% de descuento, será un 'must' de tus maletas de la temporada estival. (Precio: 19,99 €. Ref. 7521/257).

Y por último, en Zara encontramos un 'babydoll' muy corto adorando con tachuelas bohemias y con espalda al descubierto gracias a sus tirantes trenzados en blanco roto ideal para destacar el primer bronceado del año. Deberías ficharlo ahora que está con un descuento del 66%. (Precio: 9,99 €. Ref. 0881/325).

