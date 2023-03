Los 5 vestidos de flecos de Zara (y alguna falda) para copiar el estilo de la reina Letizia

Cambia la temperatura y, con ella, cambiamos nuestro armario. Las amantes de la moda que quieren ir a la última ya están a la caza de las tendencias que van a ocupar las redes sociales en los últimos meses, y nada como echar un vistazo a los escaparates de las marcas 'low cost' para hacernos una idea de lo que viene. Y, por lo que parece, Zara ya tiene muy claro cuál es el detalle que más se llevará esta primavera: los flecos. Este estilo se ha colado entre las tendencias más deseadas, casi sin darnos cuenta, y llega para dar frescura y originalidad a todos nuestros looks, ya sean un sencillo estilismo para el día a día o un vestidazo de graduación o de invitada.

Y no solo lo decimos porque Zara haya llenado su web con vestidos y faldas de flecos, sino también porque la mismísima reina Letizia ha llevado los flecos en uno de sus looks más originales y elegantes. Para acudir al concierto Tiempo de Luz en el Teatro Falla, en Cádiz, la reina llevó un vestido negro largo hasta las rodillas, con unos cuantos detalles que no pasaron desapercibidos.

A pesar de tener el color más básico y sencillo imaginable, este vestido es, sin duda, uno de los más llamativos del armario de la reina. Y es gracias a los elegantes detalles que llenan el diseño, principalmente por las estilosas mangas hechas con flecos que funcionan como una especie de capa. Firmado por Hugo Boss, este vestido ocupa ya un lugar primordial en la lista de diseños infalibles de Letizia, un puesto que se ganó desde que la Reina lo estrenó en los premios "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" y "Mingote" de 2019.

La Reina Letizia asiste al concierto 'Tiempo de Luz' en el Teatro Falla, en Cádiz Getty Images

La combinación de negro y flecos es, por lo que parece, una apuesta segura para los próximos meses. Esta tendencia ya entró en las colecciones de primavera verano 2023 que hemos ido viendo en los últimos meses, y la hemos visto sobre la pasarela de firmas como Balmain, Bottega Veneta o Bronx & Branco. Zara cuenta con varias prendas con flecos con las que puedes unirte a esta tendencia y triunfar imitando el look de la reina.

Vestido largo con manga sisa

Vestido largo con manga sisa Zara

Este vestido con cuello redondo y manga sisa cuenta con un bajo acabado en flecos que llega casi hasta los pies. Con una forma similar al de la reina, es la opción perfecta si quieres incluir esta tendencia en tu armario de entretiempo. Su precio es de 25,95 euros y ya quedan pocas unidades de las tallas S y L. (Ref. 4770/027)

Vestido satinado

Vestido satinado con cuello de solapa Zara

Otra forma de unirte a la tendencia de los flecos es con este vestido estilo batín corto, con un precioso color berenjena, cuello solapa y manga larga. Cuenta con un detalle de pliegues delanteros acabados en flecos que le da el toque más 'chic' y original al vestido. Su precio es de 39,95 euros. (Ref. 2712/321)

Top largo con flecos

Top de canalé con flecos Zara

No es exactamente un vestido, pero su largo nos permite llevarlo en verano para cubrirnos el bikini o también con unos shorts para simular un efecto mini vestido. Su escote asimétrico y sus tirantes finos le dan el toque final a este top tan a la moda. Su precio es de 22,95 euros. (Ref. 0085/028)

Falda de canalé

Falda de canalé Zara

Esta falda midi de tiro alto y con cintura elástica se puede combinar con todo, incluso con el top mencionado anteriormente para un total look de flecos. Además, es una prenda muy versátil que podrás adaptar a un ambiente más formal así como a una noche de copas veraniega. Su precio es de 19,95 euros (Ref. 0085/027)

Vestido corto con cuello halter

Vestido corto con cuello halter Zara

Este vestido corto de cuello halter, con un precioso color azul celeste, espalda abierta y flecos por todos lados, es una de las piezas más elegantes de la colección de Zara. Esta auténtica joya se agotó en poco tiempo, pero ya ha vuelto a renovarse en la página web de la tienda. Su precio es de 39,95 euros. (Ref. 2712/321)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.