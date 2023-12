Cinco vestidos elegantes que no son de lentejuelas para llevar el look perfecto en Navidad

Cada año las tendencias mandan en lo que a moda festiva se refiere, tanto en España como en otros países. Sin embargo, hay ciertos tejidos y estampados que suelen repetirse cada Navidad, ya sea por su carácter práctico o porque en eventos de noche siempre funcionan.

Las tendencias son cíclicas. Con los años, todo vuelve a llevarse. De ahí la importancia de no tirar ese vestido que tanto te gustaba hace diez años y que luego detestabas, porque probablemente te vuelva a enamorar. Forma parte del encanto de la moda en su intento por reinventarse e inspirarse, al mismo tiempo, en épocas pasadas.

Cinco vestidos sin lentejuelas para Navidad

Si bien hay ciertas prendas que son un fondo de armario y se van a llevar siempre, hay otras que responden a criterios temporales —pero reiterados en el tiempo— que pueden ser diferentes a los tuyos. Dicho de otro modo, las fiestas navideñas tienen sus propias tendencias.

Es el caso de las lentejuelas, el color rojo, el dorado o el terciopelo. Da igual que esos tejidos hayan sido tendencia —o no— durante el año, que en fiestas navideñas te los vas a encontrar. Pero, ¿qué sucede si no te gustan las lentejuelas o no te apetece llevarlas este año? Nada en absoluto, porque hay muchas otras opciones. ¿Dónde quedaron los plisados, los tejidos de satén o el raso? Están esperándote. No se han ido a ninguna parte.

1. Vestido plisado rosa para Navidad

Vestido plisado rosa. MANGO.

Vestido asimétrico plisado. Ya que nos vamos a salir de lo común, lo hacemos por todo lo alto. Con un vestido plisado de Mango asimétrico y de color rosa. Imposible pasar desapercibida. Eso sí, lleva un toque plateado para la ocasión. De corte midi, tirante ancho y abertura lateral, este vestidazo te permite jugar con el maquillaje. Si con un moño lo ves demasiado, réstale un poco de elegancia apostando por un medio recogido despeinado. (Precio: 89,99 € / Ref: 57053821).

2. Vestido visón: un toque rockero

Vestido de color visón. ZARA.

Vestido midi satinado. Restamos un poco de elegancia y ganamos un punto de sensualidad. Y es que, aunque no lo parezca a simple vista, este vestido de Zara color visón, se presta a muchas y diferentes combinaciones. Puedes optar por un taconazo y presumir de piernas, o combinarlo con unas botas (aprovechando la abertura lateral del vestido) y una chupa de cuero, para darle ese punto rockero. Con el pelo suelto, unos buenos pendientes y un maquillaje arrebatador, éxito. También está disponible en color caqui. (Precio: 35,95 € / Ref: 8484/305).

3. Vestido halter metalizado, en tendencia

Vestido metalizado, de Zara. ZARA.

Vestido halter metalizado. En la misma línea que el anterior, pero aplicando ese tono metalizado en tendencia esta temporada. Este vestido midi, de cuello halter y escote de escándalo, es de Zara. El cierre con botones en el cuello y la cremallera oculta en la costura de la espalda, cuya abertura llega casi a la cintura, le da un toque hollywoodiense. (Precio: 59,90 € / Ref: 3152/291).

4. Vestido formal: un fondo de armario

Vestido púrpura. ZARA.

Vestido midi satinado. Si te apetece llevar un toque de color diferente, pero el evento es más formal, este corte es perfecto. Además, lo puedes llevar para una cena, para la comida de Navidad o para cualquier otro evento, ya que es muy versátil. Este vestido de Zara tiene cuello redondo y manga sisa con hombros enroscados. (Precio: 29,95 € / Ref: 2124/855).

5. Vestido negro 'cut out'

Vestido negro de Pull&Bear. Pull&Bear.

Vestido largo 'cut out' asimétrico. No podía faltar un vestido 'cut out' negro. Este es de Pull&Bear habla por sí solo. Por su tejido brillante, desde la web recomiendan no plancharlo, ni lavar en seco. (Precio: 25,99 € / Ref: 3390304).

