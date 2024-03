Vestido transparente y pantuflas de pelo: Úrsula Corberó revoluciona las redes con este nuevo look

En el 2020 vivimos un auge de la tendencia 'comfy', en la que las prendas de punto, con cierto diseño 'oversize', que no apretaran y sobre todo, que nos valieran para estar en casa, pero, a la vez, nos dieran esa sensación de estar vestidas. Durante el confinamiento, muchos psicólogos apostaban por esta moda para que no nos pasáramos todo el día en pijama y crearnos una especie de rutina, pero en cuanto pudimos salir a la calle, estos looks también nos acompañaron.

Si bien el combinar un jersey bonito con unos pantalones de punto y botas y zuecos es más que aceptable, Úrsula Corberó ha empujado estos límites protagonizando una de las nuevas campañas de Loewe con un vestido transparente y unas pantuflas de pelo morado.

Últimamente, la actriz está jugando y experimentando con la moda, como con el look que lució en los premios Fotogramas de Plata 2024, un conjunto de dos piezas de la firma turco-británica Dilara Findikoglu, compuesto por un top de cuello chimenea y escote 'halter' en color humo completamente transparente, al que han cosido un sujetador bala que deja al descubierto el pecho de la actriz. Acompañándolo, ha llevado una falta de tubo con pelo en color camel y una faja cosida por fuera. Creando una nueva manera de llevar el estilo lencero a otro nivel.

Parece ser que estos estilismos más íntimos se han convertido en los favoritos de Úrsula, volviendo a repetir esta idea en la Semana de la Moda de París, pero con un nuevo enfoque, dejando a sus fans impresionados.

Úrsula Corberó en la Semana de la Moda de París Getty Images

La actriz fue una de las invitadas al 'front row' de Loewe para el desfile Otoño/Invierno 24/25 de la firma, llevando uno de los looks más arriesgados y originales fuera de la pasarela. La protagonista de El cuerpo en llamas se decantó por un vestido transparente en color beige de cuello tipo polo con frunces a lo largo del cuerpo y con cierto efecto degradado que pertenece a la colección primavera/verano 2024 de Loewe.

No obstante, el detalle más llamativo de su estilismo eran los zapatos. Se trata de los salones Toy en color berenjena con empeine en lona de algodón bordada a mano, puntera en forma de pétalo y tacón lacado. Todo esto se traduce en unos zapatos que, en realidad, se parecen a unas zapatillas de estar por casa por un precio de 2.200 euros.

Zapatos de salón 'Toy' de Loewe Loewe

Los zapatos de pelo son tendencia

Aunque en un principio pueda parecer una locura, estos zapatos son la última tendencia. Sin embargo, en lugar de las pantuflas de Úrsula Corberó, lo veremos en diseños algo más convencionales, como unas bailarinas.

Bailarina efecto pelo de Zara Zara

Zara mezcla estas dos tendencias, dando como resultado unas bailarinas de pelo rojo con cintas negras por encima, intentando encajarlas en el 'balletcore'. Aunque en un primer momento sea un diseño algo chocante, lo cierto es que está siendo todo un éxito en ventas, habiéndose agotado ya en algunas tallas (pero por suerte cuenta con lista de espera). Las podemos encontrar en la web de la firma a un precio de 29,95 euros (ref: 3588/310).

