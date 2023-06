El vestido de novia 'vintage' de 'Valeria' del que todo el mundo habla es de Zara

La tercera temporada de Valeria posiblemente esté siendo la más sonada de todas, y no solo por su trama, ni porque Netflix haya anunciado que es la última, sino porque el estilismo se ha convertido en otro protagonista más, con looks que no paramos de querer imitar.

Una de las prendas que más eco ha tenido de la serie ha sido un vestido lencero, que la protagonista, Valeria, describe como una pieza 'vintage' de la que se enamoró unos pocos días antes de casarse y que le costó solo 25 euros. Pues bien, solo uno de estos dos datos es real; la mentira es que la pieza no es vintage ni única, ya que en realidad es de Zara y la verdad es que sí se trata de un vestido 'low cost', que estaba al mismo precio por el que lo compró Valeria.

El vestido de la serie es de estilo lencero, de tirantes espaguetti, con la zona del pecho transparente y todo abotonado en la parte de delante. Es un vestido muy sencillo y fino, que se puede adaptar perfectamente al día de tu boda, si busca algo sin elaboraciones, aunque también puedes llevarlo en una cena de verano.

Vestido de la boda de Valeria en la serie D.R

Otras opciones de 'Vestidos de novia' en Zara

Si te ha encantado el vestido tanto como a nosotras, no te adelantes, porque la mala noticia es que es de algunas temporadas pasadas y ya no podemos encontrarlo exactamente igual. Pero si no puedes quitártelo de la cabeza, puedes hacer dos cosas, recurrir a tiendas 'vintage', como la protagonista, y encontrar si tienes suerte el mismo modelo que se revenda de segunda mano, o tener en cuenta estas opciones similares que te proponemos, también de Zara.

Vestido lencero de punto y lentejuelas (Ref. 2142/040) zara.com

Este vestido (49,95 €) está disponible en la web y en tienda y es la opción más similar que puedes encontrar. Con encaje en el escote en forma de pico y tirantes anchos, crea un estilo muy elegante y desenfadado, en la línea del vestido de la serie. Además, este modelo, incluye lentejuelas en la caída, que le dan un toque más especial y diferente y que permite usarlo para ocasiones más especiales

Vestido midi bordados de zara (Ref. 0881/309) zara.com

Otro ejemplo del mismo estilo puedes ser este otro vestido de Zara (39,95 €), aunque este es de algodón, la parte del escote es muy similar al que muestran en Valeria. Quizá no es lo más indicado para el día de tu boda, pero para una noche de verano y como comodín de 'outfit' primavera puede ser una opción ideal.

