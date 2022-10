Un vestido de novia por menos de 50 dólares: así ha sido el look nupcial que se ha hecho viral

No es ningún secreto que las bodas pueden llegar a costar muchísimo dinero, sobre todo si no queremos una boda sobria y sin ningún tipo de fiesta. No obstante, muchas veces el ingenio hace que podamos ahorrar más de lo que teníamos pensado gastarnos en nuestro gran día y seguir haciendo de él una fecha memorable, como nos ha enseñado Kiara Brokenbrough.

La joven estadounidense se ha hecho viral en las redes sociales por haberse gastado nada más y nada menos que 500 dólares en su boda, algo que ha causado un gran revuelo teniendo en cuenta que de media se suelen gastar casi 30.000 dólares por este tipo de enlaces en Estados Unidos, según un informe del año pasado del sitio web de planificación de bodas The Knot.

Aunque ya el coste de la boda de Brokenbrough nos parece una locura, no es nada comparado con el precio del vestido. Si te has casado (o eres fan de programas como Say yes to the dress), sabrás que es prácticamente imposible encontrar un vestido bonito por menos de 600 dólares. Sin embargo, Kiara nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada gracias a su vestido, que le ha costado tan solo 47 dólares.

Sí, has leído bien. Cuando la joven novia publicó el TikTok en el que mostraba su vestido y el precio, enseguida se hizo viral y es que, a simple vista (ya que no podemos apreciar la calidad de la prenda), no le tiene nada que envidiar a los diseños tradicionales.

Kiara compartió su experiencia de compra de vestidos en TikTok y el vídeo ha llegado a captar la atención de casi 1 millón de personas. “No quería gastar mucho dinero en un vestido porque tenía la mentalidad de que me lo iba a poner una vez durante unas horas”, dijo.

Tal y como podemos ver en el clip, Brokenbrough sacó su vestido de novia de Shein. Aunque Zara triunfó con su colección de vestidos de novia por menos de 200 euros, el gigante asiático le ha superado con precios mucho más reducidos y diseños que van desde los minimalistas hasta los más pomposos, habiendo uno para cada gusto.

Como bien comenta la novia, muchas mujeres prefieren no gastarse grandes cantidades de dinero en un vestido que van a usar durante un único día y esta alternativa está atrayendo cada vez a más y más gente.

Vestido de novia por 40 euros de Shein Cortesía

Kiara explicó que para llevar a cabo una boda con un presupuesto limitado, tienes que tener seres queridos que te apoyen. Uno de sus mejores consejos es encontrar un lugar que sea gratuito y que sea bonito para que no tengas que gastar dinero en decoraciones. También mencionó que, a pesar de todo, las parejas deben recordar su objetivo final, que es el matrimonio.

Evidentemente, la calidad de la costura y las telas no van a ser las mismas que un vestido de diseñador o de una gran marca, pero si esto es algo que no te importa demasiado, los vestidos de novia de Shein pueden ser una buena alternativa si quieres ahorrarte mucho dinero.

