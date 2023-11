Del vestido mini de flecos más comentado al diseño asiático: los looks más impactantes de la reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo

Cuando una mujer se une a la familia real, dejan sus empleos para dedicarse en exclusividad a sus nuevas obligaciones monárquicas. Sin embargo, aunque Letizia ahora es reina de España, esto no significa que haya dejado de lado su antigua vida como periodista, teniendo esta profesión siempre muy presente.

La semana pasada, asistió al acto de clausura del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que este año versó en torno al cambio climático, lenguaje y comunicación, con un look que nos llevó directamente al barrio de Malasaña, llevando una gabardina de cuero negro y unos mocasines de plataforma y suela track.

Echando la vista atrás, podemos comprobar que, en este tipo de eventos, a Letizia le gusta vestir de una forma más moderna y atrevida, como el 'total look' rojo de los premios de periodismo de El Mundo o el azul eléctrico que lució en los Mariano de Cavia de este año.

No obstante, no hay premios de periodismo en los que arriesgue más con su estilismo que en los Francisco Cerecedo, donde nos ha sorprendido llevando looks de estilo 'flapper' o con escote de flecos. Para recordarlos, hemos seleccionado los mejores 'outfits' con los que ha sido objeto de críticas y halagos.

El Varela más barroco

La reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo 2022 Europa Press

El año pasado, la reina se presentó en estos premios con un diseño de Felipe Varela negro y con detalles en azul cerúleo y 'nude', con estampado barroco bordado a mano en hilo, cristal y metal. Este vestido lo estrenó en los Premios Princesa de Asturias del 2018, pero en esta ocasión lo combinó con unos zapatos de tacón negro de Prada, cartera de mano a tono de la firma española Magrit y unos pendientes de diamantes negros de De Grisogono.

El vestido de flecos favorito

La reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo 2021 Europa Press

Uno de los looks que más han impactado fue el vestido negro con un escote muy especial que envolvía sus hombros con una red de la que caían flecos en cascada. Se trata de un diseño de Hugo Boss sin mangas y de largo midi que, a pesar de la mascarilla, lo combinó con accesorios de lujo, recurriendo a unos salones con efecto piel de serpiente de Manolo Blahnik que Carrie Bradshaw tiene en su lista de deseos y una cartera de mano en piel de Nina Ricci.

Una geisha moderna

La reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo 2019 Europa Press

Uno de los más aclamados fue el look en los premios del año 2019, y no solo por el bob tan favorecedor de Letizia. Para esta ocasión, la reina apostó por un vestido negro ajustado de inspiración oriental de Dries Van Noten, de largo midi y manga casquillo con hombreras decoradas con lentejuelas metálicas. Otro de los puntos más especiales de la prenda era el estampado botánico dorado, que iba a juego con las tiras de las sandalias firmadas por Magrit.

A juego

La reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo 2018 WireImage

Para el 2018, Letizia se decantó por un look muy juguetón, en el que el vestido y los zapatos eran iguales. Por una parte, sorprendió a todos con una prenda escotada de largo midi y corte evasé muy favorecedora de neopreno negro y con un detalle blanco en diagonal a la altura de la cintura firmado por Carolina Herrera, cuya flecha blanca también se repetía en el talón de los salones Magrit.

El look más criticado

La reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo 2017 Europa Press

Si bien Letizia siempre es blanco de todos los halagos, en los premios del 2017 apareció con un vestido muy llamativo y arriesgado que no gustó a todos. Se trata de un diseño mini con tirantes negros y flecos blancos de Teresa Helbig, que le daba un aire 'flapper'. Los combinó con unos sencillos salones de Prada con los que consiguió el efecto de 'piernas infinitas'.

Una explosión de color

La reina Letizia en los Premios Francisco Cerecedo 2011 Europa Press

Si bien tenemos relacionado a Hugo Boss como firma de referencia de Letizia para sus looks 'working girl', lo cierto es que alguno de sus diseños también son perfectos para eventos más formales. Así nos lo demostró la reina durante los premios del 2011, con un vestido mini negro, de manga larga y estampado rojo en el abdomen y centro de las mangas. Lo combinó con unas medias de cristal a tono y unas sandalias de plataforma.

