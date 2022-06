El vestido de Lara Tronti que podrás conseguir en las rebajas de Mango 2022

La 'influencer' Lara Tronti, ex concursante de La Isla de las Tentaciones, se ha convertido en un referente de moda con sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Muy activa en redes, la joven gallega tiene un estilo muy casual y veraniego, perfecto para que nos inspiremos para nuestros looks de esta temporada.

Mango es una de las tiendas favoritas de Lara y, ahora que la marca ha comenzado las rebajas, es un momento perfecto para renovar nuestro armario. Una de las prendas que más ha llamado nuestra atención es este vestido midi estampado, con colores rosas y morados, perfecto para las tardes veraniegas.

Desde que Lara lo enseñó en su cuenta de Instagram, en una foto con su perrita, nos ha robado el corazón. Y es que los vestidos midi y largos son una tendencia muy clara para los meses que vienen, que ya se ha visto hasta la saciedad en esta primavera 2022. Este vestido estampado ha pasado de 49,99€ a 24,99€, con una rebaja del 50%, así que corre antes de que se agote porque cada vez quedan menos tallas.

Vestido de tirantes con estampado floral MANGO

Ideal para conseguir un look 'casual'

Además, este vestido es perfecto para combinarlo con las sandalias más de moda en esta temporada: las sandalias de tiras cruzadas. Si esta opción no te termina de convencer, puedes optar por unas sandalias transparentes de vinilo como hace Lara en este look. Estas sandalias planas de Pull & Bear pueden ser una opción ideal para crear este tipo de 'outfit'.

Este verano, la sencillez y comodidad son la mayor tendencia. Con estos complementos, el vestido de Mango y un maquillaje sencillo, o de efecto 'no make-up', puedes completar el look casual del que presume la ex concursante de La Isla de las Tentaciones.