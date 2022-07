El vestido arcoíris de Chanel nos devuelve la lycra que Hervé Léger elevó (casi) a alta costura

Tras retrasarse una semana por la cumbre de la OTAN, por fin el Orgullo LGTBIQ+ llega a Madrid. Durante cinco días, la capital se tiñe de todos los colores para reivindicar y celebrar la inclusividad, igualdad y la diversidad, con conciertos de grandes iconos del colectivo como Soraya, Isabel Pantoja, WRS (representante de Rumania en Eurovisión 2022) y Conchita Wurst, además de otros eventos típicos como 'la carrera de tacones'.

Ayer el Orgullo volvió pisando fuerte y arrancó con el tradicional pregón, que corrió a cargo de Chanel, en el escenario de la plaza Pedro Zerolo. Con un discurso muy emotivo y reivindicativo, la cantante hizo un llamamiento a todas las minorías para que se unan y "sean un muro infranqueable" y fueran fuertes frente al rechazo.

"Muchas de las personas que hoy estáis aquí habréis sufrido el rechazo por el simple hecho de ser o vivir vuestra vida. Voy a luchar todos los días para que todos los que estéis aquí recibáis el orgullo que os merecéis", comentó entre vítores. Durante su discurso, citó el lema del Orgullo de este año: "Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Son tres palabras que me han acompañado durante toda mi vida", y confesó que, durante su infancia sufrió bullying y racismo por ser diferente.

Como pregonera de estas fiestas, Chanel escogió un look a la altura y rescató a Hervé Léger, la firma fetiche de las celebridades de los años 80 y los 2000 que popularizó los mini vestidos de lycra, elevándolos (casi) a alta costura.

Chanel Terrero en el pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid GTRES

La artista revolucionó al las 10.000 personas que se encontraban en la plaza de Pedro Zerolo con un vestido completamente ajustado a su figura, creado por la firma Hervé Léger. Este diseño arcoíris que recordaba a la bandera LGTBIQ+, pertenece a una colección cápsula que celebra el Orgullo 2022.

La prenda está elaborada con hilos reciclados ecológicos y, según la web del diseñador, el 10% de los beneficios se donarán al Instituto Marsha P. Johnson, una organización sin ánimo de lucro que protege y defiende los derechos humanos de las personas transgénero negras.

El guiño no pasó desapercibido en las redes sociales, donde muchas personas señalaron lo guapa que estaba con el vestido y sus ganas de hacerse con él. Sin embargo, aunque nos guste mucho, no está al alcance de todos los bolsillos, y es que la prenda se aleja bastante del concepto 'low cost'.

Vestido de lycra con los colores del Orgullo HERVÉ LÉGER

El Rainbow Minidress está disponible en la página web de Hervé Léger y lo podemos encontrar desde la talla XXS a la XL por un precio de 690 dólares, es decir, al rededor de unos 675 euros.

Si te encanta la moda y quieres apoyar al colectivo, pero no sabes cómo, You Are The Princess tiene a la venta en Primor un pañuelo solidario y muy estiloso con los colores de la bandera arco iris y trans. De sus ventas, el 100 % de los beneficios irá destinado a la Fundación Veintiséis de Diciembre, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de velar por los derechos y el bienestar de personas mayores, con el firme objetivo de construir la primera residencia pública para mayores LGTBIQ+.

Pañuelo solidario LGTBIQ+ YOU ARE THE PRINCESS

