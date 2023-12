Ana Mena debuta en las Campanadas: los vestidos que dan pistas para el look de Nochevieja

De Estepona a la Puerta del Sol, Ana Mena no para de sumar éxitos. La malagueña es una de las artistas más aclamadas del panorama musical en España. Su último éxito del año: dar las Campanadas 2023 junto a Ramón García y Jenni Hermoso —como invitada— en Televisión Española.

El año pasado fue Ana Obregón, junto a Los Morancos, la encargada de despedir el año, por segundo año consecutivo, ya que en 2021 lo hizo junto a Anne Igartiburu. Fueron unas Campanadas históricas: "La primera vez que dos mujeres presentaban la entrada de año", explican desde la web de RTVE.

Ana Mena, frente a Cristina Pedroche en las Campanadas 2023

Ana Mena Sergione Infuso

Ahora que vuelve Ramón García para dar la bienvenida al 2024, ¿qué sucede con Anne Igartiburu?

Es conocido que la presentadora vasca y la cadena pública han experimentado desacuerdos debido a su participación en programas de otras cadenas; no obstante, parecía que habían limado asperezas al anunciar la presencia de Anne Igartiburu en un programa en el horario estelar de la cadena pública.

No obstante, este no será el caso para las Campanadas de 2023, por lo que Ramón retomará su papel, con capa en mano, pero sin Anne. En su lugar estará Ana Mena, que debutará como presentadora y dará la bienvenida a 2024 frente a todos los españoles. Bueno a todos no, ya que compite en audiencia con Cristina Pedroche, que da las uvas en Antena 3 y Marta Flich, en Telecinco.

Josie y Cristina Pedroche tras las Campanadas 2022-2023 Instagram / @josietv

No nos olvidemos de Laura Escanes, que las dará en TV3, y tiene en común algo con Ana Mena: el diseñador que vistió a la cantante en los Latin Grammy con un espectacular vestido de alta costura decorado con cristales de Swarovski.

Con este look de Ze García —diseñador que va a vestir a Laura Escanes para las Campanadas de TV3—, Ana Mena deslumbró en la alfombra de los premios musicales.

Vestido de Ana Mena para las Campanadas 2023

¿Qué estilo llevará la cantante para las Campanadas de 2023? La expectación es máxima y, desde luego, no lo tiene fácil, teniendo a Cristina Pedroche, que celebra su décimo aniversario cantando las uvas.

A Ana Mena no hay color que se le resista. La hemos podido ver de marrón con hombros descubiertos y tejido de encaje.

O de negro y plateado en un impresionante dos piezas para Los 40 Music Awards.

Con escote de infarto en tonos morados, azules y negros, de la mano del estilista Dav Martens, o presumiendo de abdominales en Los40 Music Awards de 2022 con otro diseño de Ze García.

Brillos, lentejuelas, encajes, terciopelo o satén. Sea cual sea el color y el tejido del vestido de Ana Mena para las Campanadas 2023, la expectación es máxima y solo quedan dos semanas para descubrir lo que seguro será un look impresionante.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.