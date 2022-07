El vestido amarillo de las segundas rebajas que potencia el bronceado y no es de Zara

Si hay dos cosas que nos encantan del verano son el bronceado y las rebajas. El primero siempre nos favorece y nos da ese efecto "buena cara" instantáneo, mientras que el segundo siempre nos aporta esa alegría de encontrar nuestra prenda favorita a mitad de precio.

Si ya juntamos las dos cosas, damos con el look definitivo de nuestro verano y eso hemos sentido al dar con el vestido amarillo perfecto para potenciar el bronceado en las segundas rebajas y no, no es de Zara.

Navegando por la página web de Pull & Bear hemos descubierto esta joya 'low cost' oculta en la sección de descuentos: un vestido mini de tubo con tirantes finitos en un favorecedor color amarillo. Todo por menos de 10 euros.

El vestido amarillo de Pull & Bear que potencia el bronceado PULL&BEAR

Este vestido, que se adapta a la perfección a cada una de nuestras curvas, tiene el tono ideal para que nuestra piel parezca más morena aunque no hayamos pisado la playa o no hayamos querido echar mano del autobronceador.

Su tejido en canalé está en plena tendencia y hará que sea la prenda más cómoda que tengamos en nuestro armario, ya que este punto es tan elástico que nos deja total libertad de movimiento, no aprieta y no se mueve de su sitio.

Por otro lado, su diseño es ideal en todo tipo de cuerpos, ya que sienta bien a cualquier silueta ya tenga el pecho grande, pequeño, cintura definida, barriguita, más cadera, menos cadera, espalda ancha o estrecha... Es todo un básico del verano.

Vestido corto tejido canalé PULL&BEAR

Lo podemos encontrar en la página web de Pull & Bear de la talla M a la XL por 7,99 euros, pero desgraciadamente está agotado en todas las tiendas físicas, así que si te has enamorado de él, corre, porque las tallas vuelan. No digas que no te lo advertimos.

