Los vaqueros más favorecedores de Kate Middleton llegan a la sexta temporada de 'The Crown'

La actual princesa de Gales ha conseguido devolver el glamour a la monarquía británica tras el gran vacío estilístico que dejó Lady Di, su predecesora. Los trajes de dos piezas con grandes pamelas, las vestidos algo ajustados y algún toque rebelde en los estilismos (como las uñas pintadas) han conseguido hacer de Kate Middleton todo un referente en moda.

Sus apariciones públicas son todo un escaparate de los diseñadores británicos y sus looks eran tan analizados por la prensa que el propio Carlos III prohibió a la Casa Real británica publicar nada referente a su vestuario (aunque no hizo lo mismo con Camilla).

Tras una década de un vestuario de ensueño para las ocasiones más formales, se nos ha olvidado que Kate Middleton no siempre vistió de esta manera, sino que durante la década de los 2000 fue una chica normal y corriente.

Mientras que ahora la vemos con refinados trajes a medida y vestidos de grandes diseñadores, antes vestía con unos simples vaqueros ajustados y camisetas básicas. Sin embargo, con la nueva temporada de The Crown, el pasado estilístico de la princesa de Gales ha vuelto a salir a la luz.

Ed McVey y Meg Bellamy como el príncipe Guillermo y Kate Middleton en 'The Crown'. Justin Downing/Netflix

La sexta temporada de la serie más odiada por la monarquía británica arranca con Tony Blair convirtiéndose en Primer Ministro, por lo que la ficción abarcará desde mediados a finales de la década de 1990 hasta principios de los 2000, donde podremos encontrarnos con el romance entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Esta nueva trama comenzó a rodarse en agosto y no ha sido hasta ahora que hemos podido ver las primeras imágenes, entre las cuales hemos encontrado una de Meg Bellamy interpretando a la actual princesa de Gales. En la foto, encontramos a una Kate muy joven, cuando su imagen todavía no estaba asociada a la institución y vestía con looks mucho más relajados, como unos pantalones vaqueros pitillos.

Esta prenda fue imprescindible en el armario de muchas mujeres de aquella época y Middleton no iba a ser diferente. Si echamos un pequeño vistazo a la hemeroteca, nos podemos encontrar fotos de ella vistiendo como cualquier chica de su edad, con camisetas de tirantes y pantalones ajustados de tiro bajo.

Kate Middleton junto a su padre en 2005 Getty Images

Como ya sabemos, las series y películas más populares acaban por tener un gran impacto en el mundo de la moda. Últimamente, estamos siendo testigos de como los patrones más anchos, como los 'wide leg' comienzan a desaparecer y adquieren más popularidad los pantalones de tiro recto y algo más ajustados.

Esta nueva temporada de The Crown y los looks que veremos de Kate Middleton en ella, puede que sea el detonante para volver a abrazar a los vaqueros pitillo y aceptarlos de nuevo en nuestras vidas. Los diseñadores ya están apostando por ellos en las pasarelas y no tardarán mucho en llegar a los looks más 'cool' del 'street style'.

