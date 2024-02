Úrsula Corberó derrocha complicidad con Chino Darín y se apunta la tendencia que libera el cuerpo de la mujer

Estamos en plena temporada de premios internacionales y España no iba a ser menos. Después del éxito de los Feroz y los Goya, llegan los premios Fotogramas de Plata, donde no han podido faltar las caras más conocidas de nuestro cine. Belén Rueda, Toni Acosta y Michelle Calvó posaron en el 'photocall' con looks clásicos con los que es imposible no acertar, no obstante, algunas actrices como Úrsula Corberó arriesgaron con su estilismo.

Tras alcanzar el éxito en Hollywood con La casa de papel, la actriz ha estado involucrada en varios proyectos cinematográficos estadounidenses, como Snake Eyes (2021) y, el año que viene, la veremos en Lift: un robo de primera clase, donde la volveremos a ver involucrada de nuevo en los atracos. Mientras tanto, la podemos ver en una de las ficciones extranjeras más importantes de su carrera: el remake de Sr. & Sra. Smith para Amazon Prime Video.

Con estas aventuras al otro lado del charco, se le ha acabado pegando el estilo de las grandes estrellas y nos ha sorprendido en la alfombra roja con un look que perfectamente podría haber llevado Zendaya en unas de las promociones internacionales de Dune: parte dos.

Corberó apareció en el 'photocall' junto a su pareja, Chino Darín, con un conjunto de dos piezas de la firma turco-británica Dilara Findikoglu, presentado en la Semana de la Moda de Londres para su colección otoño-invierno 23/24, en la que la protagonista fue la lencería.

Úrsula Corberó en los premios Fotogramas de Plata 2024 Getty Images

El look está compuesto por un top de cuello chimenea y escote 'halter' en color humo completamente transparente, al que han cosido un sujetador bala que deja al descubierto el pecho de la actriz. Acompañándolo, ha llevado una falta de tubo con pelo en color camel y una faja cosida por fuera. Creando una nueva manera de llevar el estilo lencero a otro nivel.

'Free the nipple': la empoderadora tendencia que conecta a Úrsula Corberó con Florence Pugh

Este estilismo la relaciona con Doja Cat, ya que la cantante llevó un vestido de la misma firma para los Grammy del pasado 4 de febrero. En esta ocasión, la rapera se decantó por un look corsetero, también transparente y un miniescote palabra de honor del que sobresalían la parte superior de los pezones, creando uno de sus 'outfits' más polémicos.

Sin embargo, esta no ha sido la única coincidencia en cuanto a estilo con otras grandes estrellas, y es que la actriz de Barcelona se ha apuntado a la tendencia 'free the nipple' (o liberar el pezón en español) que, gracias a Florence Pugh se ha convertido en una de las más usadas por las artistas más rebeldes y reivindicativas.

Florence Pugh en el desfile de Alta Costura Valentino otoño-invierno 22/23 Getty Images

La actriz estadounidense fue una de las invitadas al desfile de Alta Costura Valentino otoño-invierno 22/23, al que acudió con unos diseños de la firma. Sin embargo, esta prenda no solo causó mucho revuelo en todo el mundo, ya que dejaba a la vista su pecho, sino que también fue muy duramente criticada por ello.

Ante esta polémica, Pugh escribió un largo texto en Instagram donde lanzaba un fuerte mensaje sobre "lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo, para que todos lo vean". Sin embargo, lo que para la protagonista de Don't worry darling fue un desahogo, para muchas fue el primer paso para una revolución en la moda.

A partir de este momento, el movimiento 'free the nipple' fue más fuerte que nunca y muchas mujeres la bautizaron como la 'tendencia más empoderadora', puesto que conciencia sobre la sexualización del cuerpo femenino, desafía a las normas sociales de cómo tiene que vestirse una mujer, aboga por la igualdad de género al mostrar el torso de la misma forma que los hombres y reclama el control sobre sus propios cuerpos al decidir cómo desean mostrarlo.

Dua Lipa en el preestreno de Barbie Getty Images

Desde entonces, mujeres como Dua Lipa, Bella Hadid, Julia Fox, Kendall Jenner, Rita Ora, Emily Ratajkowski y muchas otras mujeres han posado mostrando su pecho sin censura, aunque no han estado exentas de comentarios negativos y el ya conocido 'slut shaming' ("tildar de prostituta") por cómo han decidido vestirse.

El look de Úrsula tampoco ha estado libre de controversia, ya que muchos comentaron en redes sociales que la actriz "no había terminado de vestirse", que "el vestido era un horror" o que buscase una "estilista que estuviera mentalmente sana".

Sin embargo, todas estas críticas cayeron en saco roto, ya que no fueron capaces de opacar el premio que se llevó a Mejor Actriz de Televisión por su interpretación en la serie El cuerpo en llamas de Netflix, basada en hechos reales, donde interpreta a Rosa Peral en el 'crimen de la Guardia Urbana'.

