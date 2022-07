Uno de los 'must' para practicar deporte es un cortavientos, la prenda con más características de tu armario

Prendas que nacieron exclusivamente para practicar deporte se han adueñado de nuestros armarios, aunque no hagamos ejercicio. Solo hay que pensar en los leggins, las zapatillas de deporte que ahora combinan con todo o las sudaderas, con las que pasa algo parecido. Pero, puede ser que sí que practiquemos deporte y, entonces, saquemos el doble de partido a estas prendas. Sea cual sea tu caso, existe un must entre los que practican actividades como running, senderismo o ciclismo que seguro que te quedan genial para tu día a día.

Hablamos de los cortavientos confeccionados con materiales capaces de retener la temperatura corporal, a la vez que facilitan la transpiración, nos permiten total libertad de movimientos y nos protegen de la lluvia. Parece increíble, pero un buen cortavientos asegura todo eso y más. No obstante, son tantas las propiedades que tienen que estas prendas pueden llegar a ser muy caras, por eso, es el momento de aprovechar las rebajas de verano de El Corte Inglés para hacerte con los mejores cortavientos al precio más bajo.

-El más rebajado cuesta solo ocho euros. El de la marca B-Pro tiene un 40% de descuento ahora en rebajas por lo que podrá ser tuyo por menos de ocho euros. Una de las mejores características de este modelo es que no tendrás que preocuparte si practicas deporte con él en la ciudad o en el campo porque tiene detalles reflectantes en las mangas, hombros y en la parte trasera.

¡La opción más económica! El Corte Inglés

-De Columbia y también con un 40% de descuento. Uno de los cortavientos más deseado para repeler el agua y el viento cuando hacemos deporte en esta época del año es el de la marca Columbia, que ahora también cuenta con un descuento del 40%, por eso, puede ser tuyo por menos de 30 euros.

En cuatro colores disponibles y con capucha. El Corte Inglés

-La opción más sostenible es de Tommy Jeans. El cortavientos de esta famosa marca está fabricado con poliéster reciclado, a partir de botellas de plástico recicladas. El proceso de producción a su vez ha tenido un bajo impacto medioambiental, ya que gasta menos recursos que otras fibras, genera menos CO2 y evita que las botellas de plástico acaben en nuestros campos o mares.

Este producto contiene poliéster reciclado fabricado a partir de botellas de plástico recicladas. El Corte Inglés

Pero, si practicas deporte al aire libre y una de las prendas must en tu armario son los cortavientos, no dejes de ojear las rebajas de El Corte Inglés, porque hay muchas opciones, que igual todavía no has barajado. Como los cortavientos en forma de chaleco para no pasar tanto calor practicando deporte y proteger del frío y la lluvia solo las partes delicadas de tu cuerpo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.