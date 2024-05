Un pantalón palazzo denim como el de Chenoa es perfecto para presumir de vientre plano y crear los looks casuales más elegantes

Cuando nosotras vamos, ella ya viene, y no solo en el estribillo de una de sus canciones más icónicas, también en las tendencias que triunfarán en verano. Chenoa es experta en crear los estilismos más casuales y así nos lo ha demostrado con el último look que ha llevado a la presentación de la película 'Amigos Imaginarios', un filme de animación protagonizado por Ryan Reynols que llegará a los cines el próximo 17 de mayo.

La artista nos comentaba en su perfil de Instagram que está completamente segura de que nos va a encantar la película y, aunque eso es algo que no podremos comprobar hasta el viernes, lo que sí nos ha encantado ha sido su pantalón palazzo denim: elegante, fresquito y muy favorecedor.

¿Cómo es el pantalón palazzo más favorecedor de Chenoa?

A medio camino entre un pantalón palazzo y un culotte, Chenoa se ha hecho con un jean básico y muy favorecedor que todas debemos tenr en el armario. ¿Por qué? Porque un pantalón culotte, por un lado, es uno de los más estilizadores con los que podemos hacernos, tanto por su tiro alto que potencia la figura, como por su pernera ancha que disimula las caderas, y también por su bajo crop, que estiliza y suma altura.

Un pantalón palazzo es, por otro lado, una prenda muy elegante, fácil de combinar y atemporal, con la que elevar el look de cualquier plan especial. El modelo que ha elegido Chenoa, además, cuenta con unas pinzas decorativas y un fajín liso que potencian un efecto de vientre plano.

¿Y cómo ha combinado su estilismo?

A pesar de que podía haber optado por un top o una blusita especial para elevar su look, Chenoa ha decidido darle un aire más casual llevándolo con una camiseta fucsia de manguita corta, con toque oriental gracias a su cuello perkins y un efecto vitamina de lo más rejuvenecedor en el rostro.

No obstante, para darle el toque final a un look que ha remado con un recogido pulido decorado co un flequillo lateral, la artista ha optado por unos zapatos de tacón sensato con brillantes, al más puro estilo de princesa de cuento, con los que ha romantizando su estilismo un montón.

¿Y Cómo podemos imitar el look de Chenoa?

En Springfield hemos encontrado un pantalón holgadito, ligero y perfecto para imitar el estilo de la artista, un básico para el verano que sienta bien a cualquier estilo de mujer, tan versátil como fácil de combinar, por 35,99€.

Y en Zara, como no podía ser de otra forma, hemos encontrado la camiseta y los zapatos con los que imitar su look.

