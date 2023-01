Son pocas las ocasiones en las que Irene Urdangarín es captada por las cámaras. Más aún desde que la joven vive y estudia en Ginebra. Es por ello que, cada vez que la hija de la Infanta Cristina aparece en público, se forma un gran revuelo. Si esto ocurre, suele ser en compañía de su familia, como ha sucedido en el funeral de Constantino de Grecia, celebrado este lunes en Atenas. Durante este acto, Irene ha captado todas las miradas y no solo por el tiempo que llevábamos sin verla en público, sino también por su evidente transformación física y su gran estilo a la hora de vestir.

Nacida en 2005, la hija menor de la Infanta y el ex jugador de balonmano se encuentra a solo unos meses de cumplir la mayoría de edad. En los últimos cuatro años, la 'royal' ha tenido una infancia y una adolescencia discretas, alejada de los medios, y la hemos podido ver público en muy contadas ocasiones. Pero en estos últimos años Irene también ha hecho grandes cambios, tanto en su físico como en su estilo personal.

Irene Urdangarin y su hermano Pablo Nicolás en 2016 Europa Press

Lejos queda ya la imagen infantil que muchos tenían en mente. En los últimos años, la joven de 17 años ha cambiado su forma de vestir, encontrando poco a poco su estilo. Desde su adolescencia temprana, Irene Urdangarin siempre ha demostrado ser una amante del estilo bohemio. En sus escasas apariciones públicas era común verla con prendas relajadas y cómodas, con ciertos toques boho. Se ve muy bien en este look, con unos sencillos pantalones estilo flare combinados con una blusa de estilo ibicenco.

Con el paso del tiempo, la joven ha ido desarrollando su estilo personal, hasta encontrar lo que más encaja con su personalidad. Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación nos ha ayudado a analizar su estilo. "Irene Urdangarín ha heredado un buen gusto por la moda y, lo mejor de todo, que lo ha desarrollado con un estilo propio muy definido: es fresco, es actual, sabe a su corta edad qué cortes son los que le favorecen y este estilo no ha hecho más que empezar a marcarse" comenta el estilista.

Irene Urdangarin junto a Victoria Federica en 2018 Europa Press via Getty Images

Su evolución no ha sido solo en términos de moda. Como muchas otras jóvenes adolescentes, Irene ha crecido mucho en los últimos años, durante los que ha intentado encontrar su estilo personal. Esto se ha reflejado en sus cambios de look: la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía ha pasado de lucir un corte long bob en 2018 a apostar por una melena larga con mechas rubias, con la que la hemos visto en su última aparición.

Irene Urdangarin junto a su madre en 2019 ANTONIO GUTIERREZ HERGUEDAS (Getty Images)

La realeza 'sport-chic'

Durante años, la comodidad parece haber sido el criterio principal de Irene. Son muchas las ocasiones en las que la pequeña de los Urdangarin ha optado por prendas más sporty para formar sus looks. Sudaderas con logos y zapatillas de lona Converse son prendas que nunca faltan en el armario de cualquier adolescente.

Irene Urdangarin junto a la reina Sofía en 2019 GC Images

Este estilo cómodo y juvenil se aleja del que estamos acostumbrados a asociar con las jóvenes de la Familia Real. Aunque en los últimos años también se ha convertido en un referente de la moda, la princesa Leonor, tiene, por ejemplo, un estilo muy diferente. "La hija de los reyes Felipe y Letizia se decanta por cortes siempre mucho menos marcados y por un estilo mucho más clásico y formal. Irene prefiere vestir piezas sport-chic", señala Jesús Reyes. "Pero es absolutamente comprensible: Leonor tiene agenda y actos muy formales e Irene no, la vemos en ciertas reuniones familiares y en un contexto casi cotidiano".

¿La próxima 'it girl' de la Familia Real?

Poco a poco, Irene Urdangarin ha ido dejando atrás el estilo juvenil, y ha comenzado a apostar por las últimas tendencias. Hace poco nos sorprendía con un look mucho más maduro, con un look 'total black' con plataformas y cazadora de cuero. En el pelo, la 'royal' llevaba una larga coleta con ondas, que dejaba ver unos pendientes en dorado que completaban un 'outfit' digno de una verdadera 'it girl'.

¿Seguirá los pasos de su prima Victoria Federica para convertirse en toda una 'influencer' de moda?

Para Jesús Reyes, no será el caso: "Irene Urdangarín se formará en la universidad y tendrá una amplia y desarrollada formación en aquella área que le apasione. Será un icono y referente en moda, estoy 100% seguro; pero no tendrá contacto directo -al menos como profesional- con la industria del marketing de influencia".

Los 'Casiraghis' españoles

Todo este revuelo ha surgido tras la última aparición de la 10º en la línea de sucesión al trono, en el funeral celebrado en Atenas en honor a Constantino de Grecia. Muy respetuosa con el atuendo, Irene ha optado por un look muy adecuado para la ocasión, con el que nos ha demostrado su buen gusto para la moda.

Completamente de negro, Irene acompañaba a su hermano con un vestido por debajo de las rodillas, un abrigo negro de paño y unas medias tupidas. Su calzado, con la altura de tacón perfecta para este tipo de ocasiones, y un bolso con cadena color oro completaban su look, gracias al que Irene ha hecho gala de su saber vestir.

Irene y Pablo Nicolás Urdangarin en el funeral de Constantino de Grecia Jesus Briones

Gracias a las imágenes de los hermanos Urdangarin cogidos del brazo a la salida del funeral, ambos han recibido el apodo de "los Casiraghis españoles", una referencia a los hijos de Carolina de Mónaco. Pierre y Carlota Casiraghi han sido dos de las figuras más sofisticadas de la realeza europea, con una elegancia que ahora se ha asociado con la de los hijos de la Infanta Cristina. Sin duda, la comparación es, sin duda, todo un honor, pues Carlota Casiraghi es considerada una de las mujeres más elegantes y estilosas del mundo.

La evolución de las jóvenes de la Familia Real

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.