El truco definitivo para lucir vestidos de punto sin transparentar la ropa interior este verano

Las tendencias de moda de este verano 2023 son muchas, pero nosotras no podemos dejar de pensar en el vestido calado que todas deberíamos llevar esta temporada. Es una prenda que nos transporta a la playa y a las horas de sol y que, lejos de lo que muchas creen, es perfecta para confeccionar el look de oficina más deseado. Y es que, aunque pueda parecer que los agujeros que conforman el patrón del vestido de punto pueden transparentar la ropa interior, con este sencillo truco que vas a querer poner en práctica no habrá calado que no muestra exactamente lo que queremos. ¿Retomamos el gusto por las combinaciones que encantaba a nuestras abuelas? La más vendida de Amazon, en versión corta y de color crema, ¡solo cuesta 18 euros!

El vestido calado se convirtió en una de las prendas estrella del verano pasado en España, pero este año también va a ser todo un must. A pesar de que los agujeros característicos de este tejido pueden hacer temer que se transparente la ropa interior, existe un sencillo truco que permite lucir este diseño sin preocupaciones. La solución pasa por recurrir a una prenda clásica que ya usaban nuestras abuelas: la combinación.

Este modelo solo está disponible en color beige. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Vestido interior Descripción: Combinación interior para mujer, corta y en color beige. Tiene tirantes ajustables y está disponible en cinco tallas. Marca: Vlazom Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.99 Imagen:

En el catálogo de Amazon, la combinación más vendida para vestidos destaca por su diseño corto en color crema y su precio de solo 18 euros. Aunque aún no acumula un gran número de valoraciones, las usuarias que la han probado le otorgan una calificación de 4,3 sobre 5, destacando su excelente relación calidad-precio.

Los materiales escogidos para su fabricación son uno de sus puntos fuertes. Compuesta por un 95% de modal y un 5% de spandex, esta combinación se adapta perfectamente al cuerpo sin subirse al caminar. Además, su ligero efecto reductor la convierte en la aliada perfecta para los vestidos ajustados.

Otro detalle a destacar es que no incorpora cremallera ni cierres que puedan dejar marca bajo la prenda exterior. Sin embargo, sí cuenta con tirantes ajustables para adaptarse al escote y largo del vestido, evitando así que se asome en ningún momento.

El único pero de esta popular combinación es que solo está disponible en color beige, lo que puede no adaptarse a todos los tonos de piel. No obstante, en el marketplace existen otras opciones en una mayor variedad de tonos para conseguir ese deseado efecto "nude".

Apostar por una combinación es el truco infalible para sumarse a la tendencia del vestido calado sin renunciar a la discreción de la ropa interior. Una solución práctica, cómoda y asequible para triunfar con uno de los looks más deseados de la temporada estival.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.