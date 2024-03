El cuello barco es la tendencia más fuerte de la temporada y este el truco para que no se suba cuando lo lucimos

Ya casi habíamos olvidado que este tipo de escote ya se llevó en España en los años 2000, lo que no se nos había olvidado es lo incómodo que es cada vez que se sube en cuanto hacemos el menor movimiento y acaba convirtiéndose en una manga rara que cubre los hombros, cuando lo que queremos es precisamente lo contrario: mostrarlos. Hablamos del escote de cuello barco. Sin embargo, una vez más, las redes sociales vienen para darnos solución a este problema.

La creadora de contenido, Alba Puertas ha mostrado en su perfil de Instagram el remedio definitivo para que este escote deje de subirse cuando levantamos los brazos. Presta atención porque este truco te va a evitar muchos calentamientos de cabeza.

Truco para que el cuello barco no se suba

"No se va a mover ni un milímetro", explica Alba en el vídeo. Para ello, necesitamos imperdibles y gomas para el pelo. Si no tienes, ve a comprar que seguro que más adelante las puedes utilizar para otra cosa.

Lo primero que vamos a hacer es coger el jersey en cuestión y tener bien ubicada la zona de la sisa, justo en la parte donde va la axila. En el inicio, vamos a poner —en cada extremo— un imperdible y los vamos a unir entre sí con una goma para el pelo. Repetimos el mismo proceso en la otra manga. ¡Y listo!

Si no te convence el truco de poner dos imperdibles por si se abren y te pinchas (que no deberían), se puede hacer lo mismo cosiendo los extremos del elástico en cada lado. De este modo, quedaría el elástico por debajo de la axila y ya no se bajaría el jersey ni tampoco se vería la goma.

Otros trucos de moda con gomas del pelo

Seguro que tienes por casa alguna goma de pelo estirada por el uso y que para poder hacerte una coleta tienes que darle un millón de vueltas para que quede apretada. Pues no la tires, que para este truco te va a venir bien.

Coge este jersey 'oversize' que tanto te gusta con las mangas anchas y extralargas que siempre terminan molestando y las metes en todos lados. Ponte el jersey con normalidad y, luego, pasa por encima de la manga la goma, recoge hacia arriba el tejido hasta esconder la goma. La youtuber Chincha Rabiña nos enseña a hacerlo.

Por último, si quieres conseguir un nudo por dentro en ese vestido o esa camiseta a la que quieres darle un toque diferente, coge una goma del pelo y un aro. La tiktoker Influenciada nos enseña. Simplemente, hay que coger el aro y ponerlo encima de la prenda a la altura del ombligo, luego, le damos la vuelta y recogemos el aro con una gama por la parte del revés. Y soltamos.

Ya sabes, contra el ingenio no hay nada.

