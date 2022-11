Cómo llevar un top de bikini en looks de invierno: Laura Escanes tiene el truco

Ya es hora de admitirlo, el frío ha llegado a nuestras vidas y parece que no va a dejarnos por una buena temporada. Atrás quedaron las vacaciones en la playa, los días calurosos o este largo "veroño" que tanto hemos disfrutado, ahora toca sacar los looks invernales para protegernos de las olas polares.

No nos malinterpretes, también sabemos disfrutar de esta estación tan única como se merece, haciendo sus escapadas a la nieve, los fines de semana de Netflix y manta, las bebidas especiales de Starbucks, las navidades... Pero echamos de menos los looks tan bonitos del verano.

Existen varias formas de adaptar estas prendas, pero al final acaban perdiendo totalmente su esencia, así que las terminamos guardado hasta que el termómetro vuelva a superar los 25 grados. No obstante, entre esta ropa, hay una que nunca hemos intentado adaptar al frío, como los bikinis, más que nada porque sería inútil y algo ridículo.

Cuando ya habíamos dado todo por perdido, llega Laura Escanes y nos demuestra que estábamos equivocadas. Estamos al comienzo de la temporada más festiva del año y las 'influencers' no paran de acudir a eventos donde nos dan inspiración para nuestros looks más navideños, pero ha sido la modelo la que nos ha dejado impresionadas.

Laura Escanes en el evento de GHD GTRES

Siguiendo las tendencias más actuales, Escanes llegó a esta fiesta de Navidad con un traje negro 'oversize' que la convirtió en una de las mejores vestidas de la noche en el momento que pisó el 'photocall', pero hubo un pequeño detalle que nos llamó muchísimo la atención y es que la 'influencer' apostó por el top de un bikini para su look.

Se trata de un top acharolado negro y aro invertido que funciona a modo de 'push up' y que será el complemento ideal para estas fiestas. La modelo ha logrado introducir una prenda veraniega en (casi) pleno invierno sin que quede forzado, al contrario, resulta realmente favorecedor y le da un toque especial y atrevido al look.

Al igual que hace Laura, una buena forma de combinarlo es con un colgante brillante que llene de forma visual el escote y eleve el 'outfit'. En cuanto al peinado, la 'influencer' lleva un recogido con trenzas muy en tendencia, aunque también funcionaría muy bien con ondas al agua. Sea como sea el look que elijas, lo importante es que sea un peinado pulido con todo en su sitio para que sea un estilismo arriesgado, pero distinguido.

Hazte con el tuyo

Bikini 'Push-Up' con tirante ancho de Tezenis Cortesía

Si al igual que nosotras también quieres replicar este look pero en verano no te hiciste con un bikini de aro invertido en negro, no te desesperes. Pese a que hace tiempo que pasó la temporada de baño, en algunas tiendas podemos seguir encontrando estas prendas y además a muy buen precio.

Hemos dado con uno perfecto para completar este estilismo en Tezenis. Se trata de un bikini 'push-up' con tirante ancho y fabricado con microfibra reciclada. Cuenta con un ligero relleno que podemos sacar fácilmente, además de la forma en 'V' del escote que tanto buscamos. Está disponible tanto en la web como en las tiendas físicas de la firma a un precio de 14,99 euros (ref: 1KPP328D), por lo que, si ya contamos con el traje, será uno de los mejores looks 'low cost' que podremos llevar estas fiestas.

