Como editoras de moda que somos sabemos que este invierno has sucumbido a, al menos, una de las dos tendencias más sonadas en calzado: los mocasines (¡más trendy con calcetines!) o las botas blancas. Y tenemos la más absoluta certeza porque nosotras también lo hemos hecho. Por un lado, has podido ser de las que ha retomado el zapato estilo school que tan poco nos gustaba de pequeños y que este año nos ha encantado tener, en todas sus versiones, en nuestro vestidor. Por otro, has podido ser de las que se han apostado por la tendencia cromática de la temporada, el blanco, para sus nuevas botas. O, como nosotras, has podido ser de las que han incluido entre sus adquisiciones invernales algún par de ambas.

Por eso, no puede darnos más pena despedirnos, hasta el año que viene, de estos calzados que han marcado el street style de la temporada y a los que, sin duda, les hemos sacado mucho partido. Claro que sabemos cómo compensar esta tristeza: viendo las tendencias en calzado que vamos a ver (y a querer) esta primavera-verano. Igual que los tank top regresaron para quedarse como clara inspiración en los 2000 el calzado vuelve a poner la mirada en esa década para traernos las sandalias wegde, esas propuestas de cuña que tanto nos gustaron. Compartirán armario con otro clásico rescatado, las cangrejeras, que ya llevan un par de años siendo las protagonistas del calzado estival.

También veremos sandalias con tiras ultrafinas, suelas planas que conviven con propuestas XL, colores neón o metalizados, detalles joyas o accesorios que acaparan todas las miradas y también encontramos modelos con una clara inspiración griega. Si estás deseando calzarte alguna de estas tendencias, bajo estas líneas seleccionamos cinco modelos que nos han MA-RA-VI-LLA-DO.

Cinco sandalias tendencia de esta temporada

De suela plana y tiras doradas. La inspiración griega y romana se cuela en el calzado de esta temporada como vemos en las sandalias de Springfield con cruce delantero para un mayor agarre.

Estas sandalias tienen una clara inspiración griega y romana. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia tiras doradas Descripción: Sandalia plana con tiras doradas con cruce delantero y tiras para atar en el tobillo. Combinación de colores marrón y dorado. Marca: Springfield Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 35.99 Imagen:

De cuña y vinilo. Esta temporada, vuelve la cuña que triunfó en los 2000, pero lo hace combinada con vinilo, PVC y otros materiales a contraste como este modelo de yute de Lefties.

Este año vuelven las cuñas. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia cuña con vinilo Descripción: Sandalia de cuña de yute con tiras delanteras de vinilo. La altura del tacón es de 12 centímetros. Marca: Lefties Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25.99 Imagen:

En naranja metalizado y suela XL. Las sandalias con suela súper plana conviven este año con otras XL, como el modelo Studio by Ulanka Willow, en un color metalizado que no puede gustarnos más.

Este modelo lo tiene todo: suela XL y neón naranja. Ulanka

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias con plataforma Descripción: Sandalia con suela XL y diseñada con tiras en el empeine para agarrar y en el dedo. Plataforma de 6 centímetros a modo cuña. Marca: Ulanka Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

Detalles que acaparan el protagonismo. Aunque los zapatos con accesorios joya también triunfan esta temporada, los detalles como estos flecos de la propuesta de Mustang también se llevarán todas las miradas.

Los flecos, también para el calzado. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias planas con flecos Descripción: Sandalias planas con puntera redonda y tira con detalle de flecos multicolor. Se atan mediante tiras a las piernas. Marca: Mustang Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.95 Imagen:

Cangrejeras de piel. Si este calzado protagonizó tu infancia, ahora lo vas a querer en modelos de piel como el Essentials Flor de Ulanka.

Las cangrejeras son un clásico de la infancia. Ulanka

Datos estructurados producto Nombre: Cangrejeras de piel Descripción: Sandalias fabricadas en piel de primera calidad. Tipo cangrejera, con agarre al tobillo regulable. Incluye plantilla en piel extra blandita para ofrecer la mayor comodidad. Marca: Ulanka Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

