Estos son los tocados para bodas más bonitos y originales con los que serás la invitada ideal, inspirados en Kate Middleton

En todo look de invitada, siempre hay un detalle que le da al conjunto ese toque extra de glamour y sofisticación: los accesorios para el pelo. Ya sea en forma de tocados, pamelas, diademas, e incluso horquillas, estos añadidos marcan la diferencia.

Este accesorio ha sobrevivido al paso de los años, actualizándose siempre con las últimas tendencias para que nunca se quede desfasado, como demuestran las aristócratas o la realeza cuando tienen un evento importante, ya sea una boda, un bautizo o una comunión.

Una de las que más saben de tocados es Kate Middleton. La duquesa acude con uno a cada evento, dejándonos grandes ideas para lucirlos en nuestros eventos más importantes.

Kate Middleton en el Jubileo de Platino de Isabel II GTRES

La futura monarca no para de sorprendernos con diseños muy actuales, bonitos y elegantes, como este tocado que llevó durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. En azul y blanco, a juego con su vestido 'blazer' y joyas, Middleton le daba a sí el toque de gracia a su look, haciendo que se vea mucho más elegante.

No obstante, las flores suelen ser su elemento favorito en los tocados y podemos verlas en infinidad de looks, sobre todo en los de primavera. Estos tocados suelen ser en tonos claros, como los colores pastel.

Kate Middleton con una pamela menta. GTRES

En una fiesta real en el jardín, Middleton apareció con un vestido vaporoso y abotonado de arriba a abajo que nos encantó, con todos los accesorios a juego. El que más destacaba, evidentemente, era su tocado.

En esta ocasión, la duquesa la llevó más ladeada que de costumbre para que destacasen las flores XXL de debajo, descubriendo un tocado que nos ha enamorado.

Kate Middleton, duquesa de Cambridge. GTRES

Los casquetes son ideales para eventos en los que no quieras llamar mucho la atención, ya que, aunque siguen vistiendo mucho, no son los protagonistas del look.

Fan de este accesorio era Jacqueline Kennedy y, por supuesto, Kate Middleton. Aunque la primera dama los usaba siempre, la duquesa los suele utilizar en looks con colores muy potentes, aunque hay excepciones.

Kate Middleton en la misa de Acción de Gracias por Felipe de Edimburgo GTRES

Por otro lado, también recurre a las pamelas rectas, aunque no son sus favoritas. Este accesorio le añade más carácter y personalidad, por lo que los suele utilizar cuando lleva colores oscuros. No obstante, no la solemos ver mucho con ellas.

La última vez que llevó una fue para la misa de Acción de Gracias por Felipe de Edimburgo, acompañada de un vestido negro con lunares blancos que, junto con la pamela, le daban un aire muy español.

Este año, para que tú también triunfes allá donde vayas, te proponemos algunos diseños con los que arriesgarte para ser la invitada perfecta, con tocados llenos de creatividad y, sobre todo, llenos de delicadeza y belleza.

Tocados inspirados en Kate Middleton para triunfar en las bodas

Sombrero 'Alhambra' de Mimoki MIMOKI

El sombrero cordobés es un clásico de la moda española y todo un sinónimo de elegancia. Ideales para cualquier boda, Mimoki tiene varios diseños con bandas de colores diferentes para que combinen a la perfección con nuestro look. Si quieres ser el centro de todas las miradas, combínalo con un moño bajo pulido y unos pendientes XXL del mismo color.

Tocado 'Ophelie' de Cherubina CHERUBINA

Si buscas un tocado delicado, femenino y a la moda, sin duda los casquetes sin copa son la solución. Se trata de uno de los favoritos de las royals, ya que permite lucir su melena mientras enmarcan el rostro, siendo todo un acierto. Este de Cherubina, confeccionado a mano en paja, lleva una gran lazada decorativa en su parte posterior que hará destacar aún más tu melena y le dará ese brillo especial.

Tocado 'Yolanda' de Los ojos de David LOS OJOS DE DAVID

Si no eres fan de los tocados tradicionales, este te encantará. Se trata de un diseño botánico en rojo de Los ojos de David y es ideal para llevar un bonito adorno en el cabello, pero sin exceder en volumen. Realizado con pistilos y hojas de porcelana pintadas a mano, incluye un toque de luz con perlas de cristal alambradas con toques dorado champagne. Además, se puede hacer en el color que desees.