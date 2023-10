De Teresa Andrés a María García de Jaime: las influencers invitadas a la boda de Marta Pombo

Una ceremonia de 200 invitados, mucho amor y looks de invitada que no han dejado indiferente a nadie por redes sociales. Si bien Marta Pombo y Luis Zamalloa no han celebrado una "influboda", sí que algunas compañeras de profesión de la novia han acudido al enlace civil que se celebraba en 'La Borda del Mentidero' en Madrid. Y son ellas, y no otras, las que van a inspirar a futuras invitadas del otoño-invierno.

Vestidos satinados y en terciopelo de colores profundos como el magenta o los azules más ricos, cortes a la rodilla o midi, algún tocado y juegos de transparencias, volúmenes y 'cut out'. Así son los looks de las influencers que no quisieron perderse esta boda tan romántica protagonizada por Marta Pombo.

Todas las influencers invitadas a la boda de Marta Pombo

Teresa Andrés encabeza la lista de invitadas influencers por ser la más rápida en postear su estilismo para la ocasión y además hacerlo en formato reel. De esta manera, la valenciana nos dejaba ver en detalle el diseño exclusivo que ha creado junto a Lady Pipa. En terciopelo magenta, un vestido ceñido con un largo por encima del tobillo y con chaqueta corta a juego con botones vintage tipo joya, ha arriesgado con pamela en el mismo tono hueso que estos y que sus tacones destalonados.

La hermana pequeña de la novia, María Pombo, es otra de las invitadas que se ha llevado grandes ovaciones por su look en la boda de Marta y Luis. Con un diseño a medida de Jorge Redondo, el color escogido para el vestido ha sido un jade empolvado y se ha atrevido con las transparencias, los lazos y un cuerpo ceñido y drapeado. Con melena suelta y lisa, acompañaba el vestido con joyas de 'Barcena joyas' en oro blanco y diamante.

Marta Lozano, la mamá primeriza de la boda confiaba en Pronovias para verse muy favorecida en esta celebración. Con un dos piezas compuesto por falda lápiz y cuerpo con volante péplum en azul empolvado, sus joyas vintage de Joyas Sardinero marcaron un punto de distinción y elegancia.

Otra invitada que se sumaba al color azul para la boda de Marta y Luis era María García de Jaime, con un vestido por encima de la rodilla estilo 'babydoll' con mangas abullonadas y tejido brillante. Acompañaba el naif diseño de Ganni con joyas Suárez.

Las influencers invitadas a la boda de Marta Pombo Instagram

Alejandra Navarro ha sido, sin duda, una de las invitadas que más ha arriesgado con el color optando por un vestido largo satinado en verde pera sandalias a tono de Borow y maxibrazalete dorado.

Las influencers invitadas a la boda de Marta Pombo Instagram

Y quien sin duda arriesgaba, aunque no con el color, sino con el corte era Bea Gimeno y su vestido de Rrrent, una plataforma de alquiler de vestidos que triunfa entre las que saben de moda sostenible. Con cut out en el lateral y abertura en la pierna muy sensual, daba el toque elegante al estilismo con una melena de con ondas y pendientes discretos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.