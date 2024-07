Alba Díaz nos cuenta en exclusiva sus tendencias para ir a un festival este verano

Redactor multimedia

Soy Ignacio, periodista. Actualmente trabajo dentro equipo de vídeo de 20minutos. Me encanta la creación de contenido audiovisual y es a lo que principalmente me dedico. Con mi trabajo intento poner voz e imagen a los artículos escritos por mis compañeros de redacción. Me gradué en la Universidad de Navarra en 2018 y desde entonces siempre me he dedicado al mundo de la televisión. He pasado por Antena 3 Noticias, Espejo Público o laSexta. También he podido aprender de cerca cómo gestionar una gran comunidad de seguidores y crear contenido en redes sociales para cuentas de programas de televisión como de Mask Singer o Antena 3 Noticias. Ahora podéis encontrarme detrás (y delante) de la cuenta de TikTok de 20minutos. En mis tiempos libres me encanta comer fuera de casa, una cervecita al sol y cuando puedo, viajo.