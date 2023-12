Vuelve la moda del pantalón pitillo: cómo llevar la tendencia y los modelos ideales para triunfar

Hay prendas que desterramos en el olvido; o eso creemos: al final, la moda es cíclica y todo acaba volviendo. Esto es precisamente lo que ha sucedido con el pantalón pitillo en España, una prenda que ha demostrado su versatilidad y que fue un símbolo en tendencia en la década de 2000. Ahora, después de unos años en los que se han impuesto cortes como el 'mom fit' o el 'wide leg', regresa a la industria de la moda actual y pronto empezarán a llenar todos los escaparates.

Ya sea en un estilo desenfadado para el día a día o en un enfoque más elegante para una noche especial, este pantalón se adapta a muchas siluetas, estilos y gustos. Pero, ¿sabes cómo llevar el pantalón pitillo con estilo? Te traemos todas las claves para lucir estos pantalones con glamour(para cuando no apostemos por los metalizados que causan furor esta temporada) y cinco modelos perfectos que no querrás dejar de ponerte este invierno.

El regreso del pantalón pitillo



El pantalón pitillo, también conocido como skinny jeans, es una prenda que se caracteriza por su ajuste ceñido a lo largo de las piernas, desde la cadera hasta el tobillo. Aunque en la década de 2000 protagonizó todas las colecciones y escaparates, en los años siguientes fue desplazado por pantalones de otros cortes, como los anchos o de rectos, muy favorecedores.

Sin embargo, parece que la vuelta del pantalón pitillo es inminente y está regresando con fuerza a la escena de la moda. Este retorno puede deberse a la tendencia de la moda retro y al deseo de revivir la estética del cambio de siglo. Además, muchas celebridades y diseñadores de moda han abrazado nuevamente esta prenda, lo que ha contribuido a su resurgimiento.

¿Cómo llevar el pantalón pitillo?



Pantalón pitillo negro. Freepik

A pesar del protagonismo que tuvo en años pasados, todavía hay quienes se preguntan cómo llevar pantalones pitillos con estilo. Evitar lucir un atuendo desfasado es el objetivo de esta pregunta que resolvemos con estos consejos para levarlos con los conjuntos más informales.

Al estilo parisino. Una forma sencilla de darle un toque informal a tu pantalón pitillo 'cropped' es combinarlo con bailarinas y una camisa básica blanca. Este 'look' es perfecto para un día relajado o un encuentro casual con amigos. Con un toque 'sporty'. Las zapatillas deportivas son el calzado ideal para acompañar a los pantalones pitillo en un conjunto informal. Puedes elegir unas blancas clásicas o, si prefieres un toque moderno de color, unas en tonos llamativos. Con toque 'old money'. Combina tu pitillo con una americana o una chaqueta larga y ata un jersey a tu cuello por encima. Por último termina el 'outfit' con botines. Juega con los accesorios. Los complementos pueden marcar la diferencia en cualquier atuendo. Un sombrero, unas gafas de sol llamativas o una bufanda pueden darle un toque de estilo a tu conjunto. No tengas miedo de experimentar con los accesorios y encontrar tu propio estilo único. Experimenta con estampados. Las más atrevidas pueden optar por pantalones pitillo con estampados que pueden darle vida a tu 'look' y añadir un toque de originalidad. Combínalos con prendas más simples y neutras para equilibrar el conjunto.



Cinco pantalones pitillos que necesitas en tu armario

Pantalón skinny tiro medio. Mango

Este pantalón pitillo de Mango aúna el estilo clásico y el moderno en una propuesta muy estilosa. Su ajuste skinny resalta la figura y el estampado pata de gallo es el encargado de aportarle la sofisticación necesaria. La longitud cropped, que termina antes del tobillo, permite presumir de tus zapatos favoritos, ya sean unos tacones elegantes o unas zapatillas con mucho estilo. (Precio 27,99 €, Ref. 57013804-WARM-LM)

Pantalón skinny de tiro medio. Zara

Este pantalón vaquero skinny con el bajo deshilachado en versión cropped le da un toque de rebeldía a cualquier look. Además, su tiro medio alto realza la figura y permite ganar unos centímetros de más. Si quieres marcar tendencia sin complicaciones, este pantalón vaquero es la elección perfecta. (Precio 15,99 €, Ref. 8307/040)

Pantalón 'skinny' negro tiro alto. Zara

El pantalón skinny negro es un clásico imprescindible en cualquier armario de invierno. Es versátil, elegante y atemporal. Ya sea para combinar con una camiseta casual para un look relajado o con una camisa y una americana o abrigo largo para una ocasión más formal, este pantalón es la elección perfecta. Además, es tan cómodo que querrás usarlo todos los días.(Precio 29,95 €, Ref. 7223/253)

Pantalón pitillo beige cintura elástica Woman

Este pantalón skinny de la marca Woman es un comodín porque lo puedes combinar con todo lo que se te ocurra. Aporta cierta modernidad y un toque casual a la vez. Su longitud cropped le da un aire fresco que hace que destaque tu calzado favorito. Si quieres un look que diga "soy elegante, pero no me he esforzado mucho para conseguirlo", este pantalón es la elección perfecta. (Precio 29,99 €)

Pantalón skinny a cuadros. Cortefiel

Con su tela elástica que te permite moverte con total libertad sin sacrificar el estilo, este pantalón de Cortefiel es la prenda de tu armario que se robará todas las miradas. Los detalles dorados de cremallera y botón le dan un toque de bling para aportar sofisticación a cualquier look. Ya sea para una cita, una salida con amigos o un día en la oficina, este pantalón lo tiene todo. (Precio 49,99 €, Ref. 6146005)

