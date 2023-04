Tamara Gorro y otros errores de protocolo en la Feria de Abril

La Feria de Abril es la fecha que todo sevillano espera con ansia desde que empieza el año, y si bien es cierto que en 2023 la polémica por la presencia masiva de influencers ha estado servida este revuelo nos ha dejado grandes lecciones sobre errores y aciertos de protocolo para acudir al Real, disfrutar y respetar la tradición.

El resumen en seis pasos sobre cómo vestir en la Feria de Abril correctamente si lo que quieres es rendir homenaje a la tradición sevillana. Repasamos los looks desde Tamara Gorro hasta Rocío Osorno para descubrir estas claves.

Tamara Gorro y su 'ofensa' a la Virgen y a la Feria

Empezaba la Feria y la polémica ya estaba servida por parte de la influencer Madrileña y su decisión de moda. No solo por el símil a la figura de la Virgen María que ha hecho en su Tik Tok, si no porque el traje que luce no es ni se asemeja a un traje de sevillana tradicional.

Sin mantón y sin flor en la cabeza, pero con unos pendientes de lo más barrocos y unas mangas jamón más propios de un vestido de invitada tradicional que de una persona que acude al Real. Un KO total.

Marta Lozano: las flores en lo alto de la cabeza, no en la frente

Peinada por Llongueras, la valenciana ha aprendido con los años dónde se coloca correctamente la flor: a cuatro dedos desde el nacimiento del pelo. Ni muy pegada a la frente, ni que caiga hacia la coronilla.

Su flor para el segundo día fue de Carmen Sánchez de Ventura, en un fucsia que destaca sobre su cabello oscuro, combinado con los bordados del mantón y con vestido blanco de Rocío Peralta.

Anna Padilla y por qué NO llevar lunares a la Feria

Será el estampado por antonomasia de la cultura andaluza, pero no por ello estás obligada a llevarlo ya que los diseños de flamenca cada vez son más vanguardistas. Anna Padilla tiene una alternativa sencilla, resultona, favorecedora y que sigue la tradición.

En monocolor, con vestido, mantón y flor en tono buganvilla de Alejandro Santizo, así iba Anna cumpliendo la tradición sin caer en los lunares típicos.

Marina García, cuando el 'más es más' puede ser un acierto

Con Marta Lozano aprendimos dónde colocar la flor en la Feria de Abril, y Marina García le da una vuelta al añadir un componente más a su peinado: el sombrero cordobés.

Flores en blanco a un lado de la cabeza como parte del recogido, sombrero cordobés en negro ligeramente ladeado y maxi pendientes de aires vintage. Marina es sevillana de nacimiento y su arte para sumar componentes a su estilismo es lo que hace que un look recargado donde más es más sea un acierto. Tras este espectacular look, el diseñador Alejandro Santizo.

Teresa Andrés y el pelo suelto en la Feria

Llevar el pelo recogido, en coleta, moño o trenza, es uno de los mandamientos de la Feria de Abril, pero hay una excepción y esta es que si no vas vestida de flamenca puedes dejar tu melena al aire como Teresa Andrés.

Sí y solo si no vas vestida de flamenca podrás llevar el pelo suelto como Teresa Andrés quien inauguró así la Feria: con un vestido corto de Juan Vidal, con el tradicional estampado de lunares negros sobre fondo blanco y melena extra lisa tras las orejas.

Rocío Osorno, el ejemplo de todo lo que SÍ está bien en la Feria

Sevillana de nacimiento, su devoción por la Feria le hace cumplir a rajatabla el protocolo pero con un punto creativo como esta manera de ponerse el mantoncillo.

Si bien nunca lo había lucido así, la influencer sevillana ha tapado su pecho con la parte más ancha del mantón y ha dejado caer hacia la espalda los picos y sus flecos para atarlo a la espalda. Un rotundo OK al que suma el vestido en negro y las flores rojas en la cabeza perfectamente colocadas.

