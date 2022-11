O los amas o los odias. No hay más opciones cuando nos referimos al otoño y al invierno. Este debate se centra, en muchas ocasiones, en nuestro armario, puesto que hay a quienes le apasiona el poder lucir capas y complementos y quienes prefieren las prendas estivales. De hecho, pese a que muchos reniegan de las bajas temperaturas, estas estaciones del año nos dan la oportunidad de sacar a relucir prendas preciosas, como plumíferos que, además de estilosos, nos ayudan a no pasar frío en el exterior. Los jerséis son otras de los artículos indispensables en nuestro armario: son cómodos, agradables de llevar y combinan con muchos looks. Un básico en toda regla.

La gran variedad de tejidos, algunos con mayor capacidad térmica que otros, diseños, colores y texturas nos permite tener en nuestro vestidor propuestas de lo más variadas, aunque esto signifique que, cada temporada, suspiremos por un nuevo modelo que nos ha enamorado. De hecho, si los cuidamos bien, estos pueden durarnos muchos años. ¿Nuestra recomendación? Que aproveches los descuentos del Black Friday para añadir nuevas prendas a tu colección más invernal. Bajo estas líneas hemos recopilado jerséis de Springfield que vas a querer en tu armario y que cuesta solo 20 euros... ¡o menos!

Jerséis por 20 euros que quieres tener

Un jersey de manga larga, con cuello redondo, con frunces en los hombros para dar volumen y rayas multicolor para alegrar tu invierno.

Este precioso jersey está a mitad de precio. Cortesía de Springfield

Los detalles calados y el color verde son los dos puntos fuertes de esta prenda ajustada, de cuello alto y aire romántico.

Los detalles calados de este jersey nos han conquistado. Cortesía de Springfield

No te vas a poder resistir a este modelo de cuello alto con puños ajustado tipo jacquard y con tejido peluche. ¿También te has enamorado del estampado floral?

Esta prenda merece estar en nuestro armario por su contraste de colores. Cortesía de Springfield

Para brillar esta Navidad que no falten los cristales de colores insertados en esta pieza cropped con ondulaciones en el cuello. ¿Ya en la cesta?

Este modelo contrasta con puños cerrados y mayor amplitud en la parte superior del brazo. Cortesía de Springfield

Con estampado de margaritas, fondo negro y con canalé en el cuello, en las mangas y como remate en el bajo del jersey.

Los estampados de flores también son para el invierno. Cortesía de Springfield

El aire romántico de este modelo nos ha conquistado: su cuello redondo con bordados y volantes en el canesú, con canalé en el cuello, los puños y el bajo.

¿Quién puede resistirse a este modelo con volantes? Cortesía de Springfield

Rayas a todo color en este jersey de cuello alto con detalles con canalé en los puños. ¡Ideal para alegrar cualquier día gris!

Amantes del 'color block': este es vuestro jersey. Cortesía de Springfield

