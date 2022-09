Sostenible, dinámica y de género neutro: así es la colección de Cara Delevingne X Karl Lagerfeld, una amistad eterna hecha moda

Una de las amistades más fuertes y bonitas dentro del mundo de la moda es la que mantuvieron Cara Delevingne y Karl Lagerfeld. La modelo debe gran parte de su fama al diseñador, que pese a no tener gran experiencia dentro del mundo de la moda, la convirtió en su última musa.

Con tan solo 20 años, la joven aristócrata salió de entre las sombras del modelaje a desfilar para la colección de alta costura de primavera 2012 de Chanel, seleccionada por el mismo Lagerfeld, algo que volvería a suceder un par de meses después en el 'show' de otoño de ese año, abriendo el desfile de la colección de otoño de la 'maison' francesa. El interés de Karl Lagerfeld por Cara Delevingne crecía con cada temporada, ya que le gustaba por "ser diferente, estar llena de vida y combinar su belleza con su lado salvaje y divertido".

El rostro de la modelo empezó a ser frecuente en las aperturas y cierres de los desfiles a partir de aquella temporada gracias al apadrinamiento del diseñador, algo que también la llevó a protagonizar algunas de las portadas más importantes de la época. Sin embargo, poco antes del fallecimiento del "káiser de la moda" en el 2019, Delevingne anunció que se retiraba de las pasarelas.

En 1984, un año después de entrar como director creativo de Chanel, crea una línea de moda bajo su propio nombre, Karl Lagerfeld, que combina los clásicos parisinos con una actitud rock-chic y siluetas a medida. Desde hace casi una década, Paolo Righi ha estado a los mandos de la firma y para honrar el amor, el respeto mutuos la amistad de que tenían "káiser de la moda" con la modelo, la firma lanza la colección Cara Loves Karl, diseñada junto a Delevingne.

Colección 'Cara Loves Karl' Cortesía

Esta colección, que se lanzará en todo el mundo el 8 de septiembre de 2022, celebra las visión y pasión qué compartían Karl y Cara y que se vio reflejada en su estrecha amistad: es creativa, franca, reflexiva y auténtica. Cuenta con prendas y accesorios, y todos ellos están elaborados con materiales más sostenibles y de primera calidad, y las tallas van de la XXS a la XXL.

"Estoy muy orgullosa de la colección que he creado junto al increíble equipo de Karl Lagerfeld", dice Cara Delevingne. "Karl fue, y sigue siendo, una influencia muy importante en mi vida y me siento privilegiada de haber creado esta colección bajo su nombre. Creo que Karl habría estado muy orgulloso de la dirección sostenible y sin género que hemos seguido, y me encanta imaginar que incluso habría llevado él mismo algunas de las piezas. Estoy deseando ver cómo la gente viste las diferentes piezas que hemos creado".

Los modelos característicos de la colección son piezas transformables que ofrecen distintas opciones de estilo en una sola prenda, para una expresión personal sin límites. Este enfoque también se traduce en un impacto mínimo sobre el consumo y el planeta.

Colección 'Cara Loves Karl' Cortesía

En todos los diseños, la sastrería atemporal juega un papel fundamental, como se aprecia en los trajes, camisas, chalecos y blazers de esmoquin. La capacidad de transformarse es esencial, ya que las prendas exteriores y las icónicas camisas blancas se reinventan como piezas dos en uno que pueden modificarse con detalles extraíbles, accesorios añadidos o funcionalidad reversible.

Las prendas vaqueras pueden combinarse a la perfección con jerséis informales, camisetas con logotipos o sudaderas 'oversize', todas ellas fabricadas con materiales orgánicos y reciclados. Todos los accesorios son unisex -incluidos un bolso, una mochila, gorras y cinturones- y están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente, como el nylon reciclado y el algodón orgánico.

Cara Delevingne afirma que esta colección está llena de "estilo y diversión para todo el mundo", ya que "debido a que es una colección de género neutro, lleva un mensaje inclusivo, por lo que no importa cómo te identifiques. Hay piezas en esta colección para todos. Está hecho para todos".

"Karl siempre ha dicho que todo el mundo debe llevar lo que quiera y mezclarlo a su manera, y la colección Cara Loves Karl demuestra que la ropa no tiene por qué tener un género asignado", afirma Hun Kim, Director de Diseño de la firma Karl Lagerfeld. "Nuestro proceso de diseño con Cara fue extremadamente colaborativo, y fue inspirador escucharla compartir sus historias, ideas y anécdotas. Compartimos una visión única: la ropa debe generar confianza, respetar el planeta y sentar bien, independientemente de quién seas".

Colección 'Cara Loves Karl' Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.