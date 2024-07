Sofía repite look efecto tipazo en los Premios Princesa de Girona 2024

Siempre se ha puesto en relieve el papel de la princesa Leonor dentro de la familia real y todo el peso que tiene sobre sus hombros como heredera. Sin embargo, la posición de la infanta Sofía tampoco es fácil, siempre un paso atrás de su hermana y con las funciones que su padre, el rey Felipe VI, le encomiende en un futuro.

Si bien es cierto que hasta los 18 años su única obligación son sus estudios, sí que debe estar junto a su hermana en actos muy concretos donde la presencia de la familia real al completo sea requerida. Por este motivo siempre la vemos junto a Leonor y nunca en actos en solitario, al menos de momento.

No obstante, al igual que la princesa Margarita, Sofía destaca por su pasión por la moda y como sigue las tendencias del momento más arriesgadas sin miedo. Eso sí, a veces con los looks modificados para no faltar al protocolo.

El look de la infanta Sofía que ya le vimos en la graduación de su hermana

Para la entrega de los Premios Princesa de Girona 2024, la infanta se ha decantado por algo más sofisticado que el mono con 'cut-outs' que llevo para el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI y que levantó tantas pasiones que consiguió colapsar la página web de la firma.

Para una ocasión tan especial y siguiendo el estilo de su madre, la infanta Sofía ha decidido reciclar el conjunto que, en su día, llevó a la graduación de su hermana en el UWC College de London. La infanta se ha decanto por un dos piezas de la marca The Are de color azul (a tono con la corbata de su padre), compuesto por un pantalón ceñido en las caderas y acabado en bajo acampanado y un crop top a tono, con cuello redondo decorado con pliegues y manga larga abullonada con el puño fruncido.

Lo ha combinado con unos zapatos de tacón cómodo plateados con strass y ha llevado su pelo suelto, peinado hacia delante de forma natural, para lucir con un estilo más casual, desenfadado y divertido que su hermana Leonor, que apostó por un recogido más formal.

Podemos comprar este conjunto en El Corte Inglés. El pantalón cuesta 79,95 pero el top, actualmente, no está disponible en la web.

