El 'skims dress', el vestido de la firma de Kim Kardashian que arrasa en redes sociales: ¿realmente es para todas?

Todo lo que toca Kim Kardashian se convierte en oro. Como han hecho muchas otras celebridades, Kim también se lanzó a crear una marca de ropa, aunque un poco diferente a lo que estamos acostumbradas. Hablamos de Skims, la marca de ropa interior moldeadora que la empresaria creó hace dos años.

Desde entonces, la firma no ha parado de crecer, gracias a las colaboraciones con otras marcas y al gran tirón que ejercen las Kardashian en el mundo de las redes sociales. En los últimos nueve meses de 2021, la firma consiguió duplicar su valor, que ya se estima en 3.200 millones de dólares.

Pero Skims es mucho más que una marca de ropa interior. El catálogo de la firma ha ido ampliándose sin parar, creando prendas como las fajas moldeadoras o las prendas de baño. Pero, si hay un producto que ha dado que hablar es el vestido de Skims, que lleva meses siendo viral en todas las redes.

Cortos o hasta los pies, de tirantes o manga larga y de muchos colores diferentes. Estos vestidos presumen de hacer una figura increíble y de estar diseñados para favorecer a todos los tipos de cuerpo. Muchos han agradecido que sus tallas sean variadas (los encontramos desde la XXS hasta la 4XL) y que la empresaria haya incluido modelos con todo tipo de cuerpos en su página web. "Solutions For Every Body" (soluciones para todos los cuerpos) es el lema de la marca.

Como es habitual con todo lo relacionado con las Kardashian, este vestido ha causado revuelo en las redes y todas se han querido probar la prenda de la que tanto se habla.

El hashtag #skimsdress tiene más de 150 millones de visualizaciones en Tik Tok, con videos de mujeres de todo el mundo dando su opinión sobre la prenda. Muchas han destacado lo bien que este diseño moldea la figura, de forma que destaca todos los bellos atributos de cada uno de los cuerpos.

No ha conquistado a todo el mundo

Aunque la respuesta general es muy positiva, este vestido también ha recibido algunas opiniones negativas. La primera de ellas y probablemente la más frecuente tiene relación con su precio: los vestidos oscilan entre los 80 y los 100 dólares. Un precio que, desde luego, no todo le mundo se puede permitir. Es por ello que muchos se han lanzado a la web a intentar encontrar copias o prendas similares a un precio más asequible. En tiendas online como Shein se pueden encontrar algunos muy similares como este, por solo 10 €. (REF: 3040977)

Un vestido similar al de Skims Shein

Por otro lado, a pesar de los elogios que Kim Kardashian ha recibido por haber creado una marca inclusiva, algunas chicas 'plus size' no han visto en el vestido de Skims una prenda favorecedora, pues han considerado que la tela marcaba demasiado la forma del cuerpo. Sin embargo, es cierto que la gran mayoría de reseñas de las compradoras de tallas más grandes han sido muy positivas. Fue el caso de esta 'tiktoker', que compartió con sus seguidores un vídeo en el que comentaba que "estaba muy emocionada por comprarlo y he empezado a llorar cuando me lo he probado". A pesar de sus lágrimas por el vestido, la sección de comentarios se llenó rápidamente de gente que insistía en que el vestido ajustado le quedaba increíble (y estamos de acuerdo).

