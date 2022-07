Si queda poco para tu boda y aún no has elegido un vestido, no te preocupes. Las opciones para un vestido de novia son infinitas, pero siempre puedes encontrar, por un precio razonable, un vestido que encaje con tu personalidad y que, además, te haga sentir especial en uno de los días más importantes de tu vida. Aquí te dejamos algunas marcas a las que puedes acudir en busca del vestido barato perfecto.

La firma Malmo hace pequeñas colecciones de novia con un toque diferente, siguiendo unas líneas minimalistas. Son piezas atemporales, que favorecen la silueta femenina y al mismo tiempo rompen con los estereotipos tradicionales. De su colección Special Day es este vestido Maggie. Este vestido es doble, por un lado tienes la capa que tiene manga y hace a su vez de cola del vestido y por otro un vestido sin mangas perfecto para darlo todo en la fiesta. Su precio es de 195 euros.

Este modelo de la marca Milanoo, que está disponible en la web por 139,50 euros, es la apuesta ideal de las novias que buscan un vestido sexy pero no quieren gastar demasiado. Para las novias que traten de escapar del clásico corte pomposo y la tradición del volumen, un vestido lencero, blanco y minimalista será la opción perfecta.

Si buscas una opción clásica más romántica puedes optar por un vestido como este de la marca Coast. Normalmente su precio es de 259 euros, pero ahora mismo tiene una rebaja de un 20%, por lo que se queda en 196.00 €. Cuenta con un minucioso bordado con miles de cuentas, motivos florales muy románticos y con silueta arrolladora, que lo convierten en un vestido para recordar por un precio muy asequible.

Una forma de ser original en este gran día es elegir un look de novia con pantalón. Cuando hablamos de bodas, instintivamente pensamos en el vestido de novia clásico, pero con un traje o smoking blanco podemos ganar en originalidad, comodidad y estilo. El conjunto de pantalón palazzo y top blancos de la marca española Coosy es una opción perfecta si quieres un look original y un precio razonable. El pantalón tiene un precio de 115,00 €, y el top, 129 €.

La marca danesa Yas, centrada en producir prendas sostenibles y asequibles, tiene opciones para todo tipo de ocasiones, también para dar el sí, quiero. El vestido Yasmira es perfecto si quieres brillar en tu día y tiene un precio de 299,99 €. Es un vestido de cuello en V, con efecto cruzado, con mangas largas semitransparentes y detalles de lentejuelas superpuestas que saciará tus deseos de un look sofisticado, femenino y económico.

Para quienes buscan un vestido de líneas sencillas pero con un toque especial, este vestido de Reformation es perfecto. Se trata del vestido Coreopsis, un maxi-vestido sin tirantes con escote recto y un volante en la zona del pecho. Es sencillo y cómodo pero muy favorecedor. Reformation es una firma sostenible que cuenta con el certificado de ser una tienda climáticamente neutra. Este vestido tiene un precio de 390 euros.

Otra marca que sabemos que te va a encantar para buscar tu vestido ideal es la firma francesa Sessùn. Tiene una gran colección de prendas, no solo vestidos de novia, con un estilo delicado que recuerda a las calles de París. Este vestido tiene un precio de 245 euros y, a pesar de su sencillez, reúne todo lo bueno de los diseños de la firma. Con una espalda abierta y dos tirantes en V, combina elegancia y sensualidad a la perfección.

