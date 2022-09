Siete bolsos que ya son tendencia: todo lo que debes saber para lucirlos según dicta el 'street style'

Podemos salir de casa sin pendientes, sin cinturón o sin ese pañuelo fino que, cuando nos echamos al cuello, parece que repele el frío de septiembre. Pero no sin bolso. Este accesorio, con tantas formas y colores como gustos existen, se ha convertido en un básico de supervivencia; y no solo por el estilo que puede aportar a un look poco atrevido, sino porque en él guardamos media vida: cartera, llaves, gafas de sol, neceser de porsiacasos... Por todo ello, cuando saltan las tendencias de la nueva temporada, no podemos evitar sumergirnos en ella para añadir a nuestra colección alguna novedad a la que, seguro, sacaremos todo el partido del mundo.

Eso sí, lo de comprar por estrenar que solo ocurra si vas a apostar por alguna de las fórmulas que ya protagonizan los looks más deseados del street style que, si aún no tienes bajo control, ¡tranquila! Hemos preparado un listado con siete de las tendencias de este otoño que más nos han gustado para que, al tiempo que las descubres, puedas verlas hechas bolso. Pero, antes de seguir leyendo, una advertencia: si te creamos necesidades, no nos culpes, ¡a nosotras también nos encanta la selección que encontrarás bajo estas líneas!

Vuelven los maxibolsos...

Bolso ‘maxi’ acolchado en naranja, de Sinsay. Sinsay

… ¡y los mini continúan siendo tendencia!

Bolso mini en celeste con detalle de mariposas, de Bershka. Bershka

La forma, ¡mejor si es de medialuna!

Bolso crudo hecho con materiales reciclados, de Adolfo Domínguez. El Corte Inglés

El rosa, también es el color más deseado en complementos.

Bolso rosa ‘mini’, de Bimba y Lola. El Corte Inglés

El asa, que sea de cadena...

Bolso Sunset, en naranja y con cadena plateada, de High Spirits. High Spirits

… ¡o muy corta para llevarlo en la mano!

Bolso de hombro efecto piel en verde, de Lefties. Lefties

No es broma: ¡el peluche llega para quedarse!

Bolso ‘shopper’ de pelo en azul, de Liu Jo. El Corte Inglés

