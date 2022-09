Si no te dan la baja laboral por 'corazón roto' busca un buen traje de chaqueta

El chándal gris de Chenoa, llorando a la puerta de su casa cuando se enteró en una rueda de prensa que Bisbal tenía otra novia, ha dejado de ser el símbolo de una ruptura pública.

¡Viva! Tamara ha llegado para demostrar al mundo que aunque estemos hechas una porquería por dentro, no hay nada como unos taconazos y mucho 'rimmel' para salir a comerte el mundo. Tamara, reina de nuestros corazones, la engañada de España y a la vez el mejor ejemplo de como la procesión va por dentro y la profesionalidad es mejor vestirla con un impecable traje de chaqueta.

La elección estética para “dar la cara” fue todo un acierto. Por un lado ese dos piezas negro. Potente, muy masculino. De los que llamamos “power suit” porque ejercen esa función de generar una imagen poderosa. De las de aquí mando yo. Por otro lado una camisa blanca de cuello romántico y ondulado, firmada por Sandro. Suave, femenina. Ese contraste de pureza y sofisticación. Hasta el pantalón, que probablemente estaba pensado para llevar un poco más corto, decía eso de “mira no estaba yo para andar cogiéndome el bajo, tenía otras cosas en la cabeza”. Todo completado con un maquillaje perfecto de ojo ahumado, con un eyeliner fijo en su sitio. Nada de esas líneas que dejan las lágrimas que se escapan ininterrumpidamente y surcan la mejilla cuando quieres que te trague la tierra. ¡Ah! y las manos cuajaditas de anillos, ninguno de ellos el que le había regalado su ex.

Quien esté manejando los hilos de esta crisis puede pedir lo que quiera porque estoy convencida que se la rifarán políticos y empresarios tras este éxito.

Y es que todos, de una u otra forma, hemos tenido un desengaño amoroso. Nos han dejado y aunque no fuera trending topic en instagram lo único que queríamos en ese momento era ponernos una bata manta y comer helado hasta reventar. Pero todos hemos tenido que coger el toro por los cuernos y fichar al día siguiente (afortunadamente sin paparazzis en la puerta), porque creo que todavía no podemos pedir bajas por “corazón roto”. Así que, gracias Tamara. Estamos todos contigo.

Nadie que diga engagement (sin haber nacido en Wyoming) para hablar de un compromiso romántico merece la pena. Pero es que claro, el tal Iñigo es la representación perfecta del pijo canallita de La Moraleja que suelta una palabra en inglés cada cinco porque eso es mucho más cool.

Ha estudiado fuera y todo el mundo tiene que saberlo, you know. Sus trajes de chaqueta slim fit, los pantalones chinos con mocasines sin calcetines, camisetas apretaditas de cuello desbocado, barba de tres días y pulseras de cuero en la muñeca. Si alguien tuviera que describir el outfit de un niño bien, canallita rompe corazones, podría usar su foto. Dicen que en Madrid todo el mundo sabía que todavía no estaba listo para casarse. Yo, sin tener ni idea, no necesito más de un nanosegundo para comprobar que, una vez más, las apariencias no engañan. Es lo que tienen los prejuicios, que la mayoría de las veces están basados en hechos comprobados durante mucho tiempo y a los Onieva de este mundo los tengo muy calados.