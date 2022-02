Quedan tan solo unas horas para carnaval y, como siempre, todavía hay rezagados que lo han dejado todo para última hora y no tienen tiempo de acercarse a una tienda de disfraces y acudir puntual a la fiesta de turno. Si embargo, no hace falta entrar en pánico, ya que la solución puede ser más fácil de lo que esperamos.

En casa tenemos todo lo que necesitamos para conseguir el disfraz perfecto con el que cumplir y, de paso, echarnos unas risas mientras nos invadimos del espíritu festivo que nos traen los carnavales. Con un poco de imaginación y algo de morro, tendremos listo nuestro disfraz en 5 minutos.

Freddie Mercury

Freddie Mercury ha dejado grandes momentos en la cultura pop, entre ellos, su look de mujer con bigote en el videoclip de I Want To Break Free. Por suerte, es increíblemente fácil emularlo y solo necesitamos un jersey rosa, una falda negra, medias hasta el muslo, unos buenos tacones y, para darle el toque de gracia, un buen lápiz de ojos con el que dibujar el mejor bigote.

Universo Matrix

Con el estreno de The Matrix Resurrections, la estética de la saga está más presente que nunca. Algo bueno de las películas es que podemos crear un look inspirado en ellas increíblemente fácil. Solo necesitamos mucho cuero gafas de sol negras y un peinado bien engominado hacia atrás, como demuestra Zoë Kravitz.

'Look' de 'Euphoria'

La serie de Euphoria no solo está batiendo récords, también ha convertido su estética en tendencia, por lo que es muy fácil que tengamos prendas en el armario como las de las protagonistas. El estilo que utilizan es muy Y2K, por lo que nos pondremos la ropa más sexy e inspirada en el 2000 que tengamos junto a un maquillaje lleno de brillo, color y purpurina.

Catwoman

Con la nueva Batman a punto de estrenarse, Catwoman es ha vuelto en el disfraz perfecto de última hora con el que, además, no tendremos por qué pasar frío. Para recrearlo, necesitamos: pitillos negros, cinturón, jersey o camiseta ajustada negra, botas altas y un antifaz. Aunque no es una recreación exacta del personaje, desde luego no pasaremos desapercibidas.

El 'outfit' viral de Chiara Ferragni

Con -10ºC y en plena Semana de la Moda de Nueva York, Chiara Ferragni se atrevió a salir a la calle con uno de los looks de la última colección de Miu Miu y su post de Instagram se hizo viral al instante, Ya sea para bien o para mal, la influencer captó toda la atención con la micro falda y el jersey cropped de la firma italiana que, además, podemos copiar en casa. Cogemos una falda, un jersey y una camisa a las que no tengamos mucho cariño y, con ayuda de las tijeras, cortamos gran parte de la tela hasta quedarnos como Ferragni.