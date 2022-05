Si Balenciaga levantara la cabeza

Cuando pensábamos que lo de que ‘para presumir hay que sufrir’ había pasado a la historia, llega Kim Kardashian y empieza a alardear de haber perdido una burrada de kilos en nada de tiempo para ponerse el traje que llevó Marilyn Monroe el día que cantó el ‘Feliz Cumpleaños’ más sexy de la historia. Más allá de que yo todavía tenga pesadillas ante semejante sacrilegio (a Norma Jean se la admira pero no se la toca) esto suma un punto más en la lista de los horrores de lo que para mí representa la familia Kardashian.

Subir a los altares de la moda a una señora que tiene más plástico en el cuerpo que huesos ya de por sí me parece un drama pero el hecho de que millones de personas en todo el mundo, 308 en instagram concretamente, tengan como referencia a alguien como ella me da terror. Aunque más terror me da que la casa Balenciaga la haya considerado su musa en los últimos meses. Es de producir urticaria.

Quizá se iba algo de época con la temática elegida para la MET Gala de este 2022, la Gilded Age estadounidense de principios del siglo pasado, pero Kim Kardashian no ha podido resistirse a la tentación de vestirse de Marilyn Monroe, un icono norteamericano.

Hagamos un poco de historia. Cristobal Balenciaga es, probablemente, el más importante de los modistas no sólo españoles, sino de todo el mundo. Su cuidado por los detalles y la confección a medida hizo que se retirara, y cerrara todos sus talleres, cuando el pret-a-porter conquistó el mundo de la moda en los años 60. Sus herederos vendieron la marca poco después de su muerte y tras un tiempo dando tumbos cayó en manos del grupo Kering (dueños de Gucci) en 2001.

Todo normal, y creciendo a buen ritmo, hasta que en 2015 tomó las riendas creativas de la firma un joven vanguardista de nombre impronunciable. Desde entonces Denma Gvasalia, que así se llama el muchacho, empezó a pegar el nombre del maestro de Guetaria a sudaderas, zapatillas, gorras, fundas de móviles y hasta cinta de embalar. Lo que estáis leyendo, que envuelta en ella apareció la protagonista de la columna de hoy en el último desfile. Por favor, estremezcámonos juntos.

Bien es cierto que gracias a ello la marca se ha convertido en una de las más famosas y deseadas de los fashionistas, muchos de los cuales, me juego el cuello, desconocen la procedencia del nombre que llevan serigrafiado en un jersey por el que han pagado mil euros. Mientras escribo esto visualizo a Don Cristobal revolviéndose en su tumba. No es que sea una carca, que bueno vale, un poco sí. Pero creo que hay límites que no se deberían traspasar, porque hay veces que la moda se da la mano con la historia y debería ser más que un negocio.

Por ejemplo, hay modernidades que te compro al 100% como por ejemplo el look de Rosalía en la última gala del MET. Cumplía un poco la etiqueta que pedía la fiesta, respetaba el pasado de la marca que la vestía, Givenchy, y destilaba 'Motomami' por los cuatro costados. Ese vestido, que mezclaba siglo XIX con una cola de bata flamenca y gafas de sol, me recordaba a Martirio. Se puede ser original, respetuosa, elegante y un poco mamarracha al mismo tiempo y que funcione.

Rosalía en la alfombra roja de la gala Met 2022 GTRES

En otro orden de cosas. Mi jefa me ha pedido que no escriba sobre el copycat de Doña Letizia, pero yo, que últimamente estoy un poco rebelde, no puedo evitar dedicarle las últimas líneas de hoy.

No por el vestido, la casualidad o el cálido abrazo entre las portadoras del mismo, que sé que ya lo habéis visto hasta la saciedad, sino por lo que debe significar la ropa en nuestro día a día. Vestirnos cada mañana es una declaración de intenciones, consciente o no. Llevar un vestido de 50 euros no significa lo mismo para una reina que para una catedrática de universidad. Por este motivo os invito una vez más a darle importancia a este acto reflejo que hacemos todos, todos los días. Porque una buena elección nos hará sentirnos seguros y pisar con fuerza. Una mala elección puede hacer que nos pongamos obstáculos a nosotros mismos. Aunque siempre nos quedará tirar de sentido del humor y de una de las frases más conocidas de Marilyn, la de verdad: “Dale a una mujer los zapatos adecuados y conquistará el mundo”.