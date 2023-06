Sharon Stone estrena un 'dos piezas' rojo y da toda una lección de estilo a sus 65 años

Las tendencias de esta temporada son claras, los 'total looks' serán los reyes del 'street style' a cualquier edad. Los estilismos monocolor inundan las calles para traernos tanto conjuntos para el día a día como trajes de invitada con mucho estilo, elegantes y con un toque actual.

Este estilo ha estado muy presente en las grandes pasarelas de todo el mundo y durante este año ha aterrizado en la calle para enamorarnos por completo, sin embargo, nosotras no hemos sido las únicas que han caído ante el encanto de estos looks, tampoco han podido resistirse las estrellas más grandes de Hollywood.

Sí, hablamos de mujeres como Sharon Stone. La icónica actriz de Instinto básico siempre ha sido todo un referente en moda, rompiendo todos los moldes de lo que se consideraba que debía hacer o vestir una mujer como ella, pero siempre dejándonos lecciones.

Esta vez se ha tratado de toda una lección de estilo, dejándose ver con un 'total look' en color rojo (como el que estrenó la reina Letizia el pasado marzo) y con una gran flor de rafia en el hombro que dirigía todas las miradas hacia ese detalle.

Sharon Stone con un traje rojo en el evento 'Raising Our Voices' FilmMagic

Se trata de un traje de dos piezas en rojo, con una 'blazer' de un solo botón en negro y pantalones a juego de estilo 'wide leg' que combinó con unos salones acabados en punta en un color vino. Además, le dio un cierto toque festivo gracias a un pañuelo corbatero de microlentejuelas doradas que combinaba con el resto de accesorios del conjunto.

Algo que nos ha llamado mucho la atención ha sido la elección de su camisa, en un color rosa pastel. Pese a que la creencia popular diga que el rosa y el rojo no combinan, Sharon Stone demuestra que esto es solo un mito y no solo los ha llevado juntos, sino que los ha lucido con mucha clase.

En cuanto a su melena, la actriz sigue fiel al pelo corto y no le teme a mostrar sus raíces canosas (al igual que hizo Charlize Theron), que las ha acentuado al llevar un 'wet look' peinado hacia atrás y acompañándolo con un maquillaje natural, creando un 'clean look' en toda regla.

Luchando contra el edadismo

Muchas actrices denuncian que en el momento que pasan de los 35 en Hollywood, en seguida la industria se olvida de ella y dejan de llamarlas para papeles protagonistas y lo único que les ofrecen son papeles de madre y abuela. Sin embargo, esta presión por cumplir años no solo les afecta a ellas, sino también al resto de mujeres del mundo.

Si cuando son jóvenes se cosifica su cuerpo, cuando cumplen cierta edad dejan de verse deseables para la sociedad, haciendo que cada vez que quieran sentirse sexis, sea tachado de mal gusto y ordinario. Parece que la sensualidad está prohibida a partir de los 50, no obstante, Sharon Stone se rebela contra estos dogmas y crea polémica con sus posados en Instagram.

Hace una semana, la actriz se sacaba un 'selfie' delante del espejo con un bañador verde de leopardo. Sí, el mismo con el que posó en 'topless' el año pasado y por el que tantas críticas recibió al mostrarse de esa manera a su edad.

Por supuesto, esos mismos reproches han vuelto a aparecer en los comentarios del 'post', de los que por supuesto Stone ha hecho oídos sordos para seguir regalándonos posados tan icónicos como estos.

