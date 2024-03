Shakira lanza dardos a Piqué en el 'show' de Jimmy Fallon e impacta con un body de red espectacular

The Associated Press

Este pasado viernes, Shakira lazó Las mujeres ya no lloran, su duodécimo álbum de estudio tras 7 años sin ningún proyecto musical tan grande. Tras la fiesta de presentación que dio el mismo 22 de marzo, la cantante colombiana asistió al programa de Jimmy Fallon para seguir con la promoción de su nuevo disco.

En tan solo 24 horas, se ha convertido en el álbum más escuchado de lo que llevamos de año, y no es para menos. En él, la artista cuenta sin pelos en la lengua todo por lo que ha pasado estos últimos años, incluyendo su ruptura con Gerard Piqué y su nueva ilusión amorosa que, hasta día de hoy, sigue siendo desconocida.

Todo esto lo ha confesado en The Tonigh Show, desvelando que el título del álbum hace referencia a que "ahora les toca a los hombres llorar". "Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar", contaba la de Barranquilla.

La tendencia erótica que pone de moda Shakira

Por supuesto, Shakira ha interpretado en el programa estadounidense su nuevo 'single', Puntería, con un look muy diferente al vestido negro con tachuelas con el que hizo la entrevista e inspirándose en el 'shibari'.

Para la imagen de Las mujeres ya no lloran, la artista se ha decantado por el 'shibari', un arte japonés que consiste en atar con cuerdas el cuerpo de una persona de una manera estética y erótica que ha ido desarrollándose a lo largo de los siglos.

En este caso, Shakira lleva un body de cuerdas que simulan una red y que recorren todo su torso y sin dejar a la vista el pecho. Lo ha acompañado de unos pantalones cargo blancos, una prenda que no paramos de ver entre nuestras 'celebs' favoritas que pronostican su regreso como tendencia para esta primavera verano.

Copia el look 'shibari' de Shakira

Este look se trata de uno de los más arriesgados de la cantante, aunque puede protagonizar nuestras noches más atrevidas. Si quieres copiarlo, te dejamos dos opciones, una para principiantes y otra para aquellas que quieran practicar el 'shibari' tradicional.

Body de tiras y cuerda de 'bondage' Tezenis/Hunkemöller

La primera alternativa es con un body de tiras que hemos encontrado en Tezenis. Es de color rojo e incorpora bordados de flores y un sujetador 'balconette' de aro (8 €/ ref: 1BC1757). Por otro lado, si queremos la experiencia completa, en Hunkemöller cuentan con unas cuerdas 'bondage' en su catálogo para hacer los diseños y la técnica que más nos guste (18,99 €/ ref: 204305).

Los dardos de Shakira a Piqué

Además de sorprendernos con un look impresionante, la artista también habló de su relación con el futbolista, admitiendo que fue Piqué el que le impedía seguir con su carrera: "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad".

"Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", terminaba confesando Shakira.

