Selena Gomez enseña cómo llevar un 'total look' fucsia de la cabeza a los pies de forma espectacular

A principios de mes, Pantone reveló que el color que marcará el 2023 será el Viva Magenta, un rosa oscuro y profundo. Sin embargo, las predicciones de la famosa empresa no terminan por calar en los últimos años, siendo al final las grandes tendencias quienes tienen la última palabra.

Desde que Valentino sacó a la luz su colección monocromática fucsia (o Pink PP, para ser más exactos), no hemos parado de ver esta tonalidad tanto en las pasarelas como el 'street style' inundando armarios de todo tipo. Aunque al principio lo introducimos tímidamente en forma de abrigo, top o unos zapatos, parece ser que para el año que viene no habrá hueco para medias tintas y nos lanzaremos con 'total looks' donde el protagonista será el rosa.

Quién se ha adelantado a esta tendencia ha sido Selena Gomez, que apareció en Saturday Night Live (SNL) con un look que no nos podemos quitar de la cabeza. La actriz y cantante está en uno de los mejores momentos de su carrera: Solo asesinatos en el edificio, la serie que protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short, es todo un éxito; su documental My Mind & Me es lo más hablado del momento y el otro día anunció que se viene nuevo disco cargado de empoderamiento, felicidad y poder.

En el programa, Gomez nos dio toda una lección de estilo al llevar un 'total look' fucsia de la cabeza a los pies con cierto toque festivo, dándonos alguna que otra idea para vestir estas navidades y empezar el nuevo año por todo lo alto.

La actriz fue la invitada sorpresa a SNL, que junto a sus compañeros de reparto protagonizaron el monólogo de apertura icónico del programa. Su entrada fue una de las más aplaudidas de la temporada, tanto por el cariño que despierta a sus fans como por su estilismo, que no dejó indiferente a nadie.

Selena se decantó por un jersey fucsia 'oversize' con detalle de brillos con un cuello caído que dejaba ver uno de sus hombros y una minifalda a juego. A estas alturas del año, Nueva York se convierte en un lugar muy frío, por lo que tapó sus piernas con unas medias muy tupidas del mismo color del conjunto y unos zapatos de maxiplataformas a tono, creando un 'total look' rosa que nos ha enamorado completamente.

Para cerrar el 'outfit', optó por una melena semirecogida, con una coleta en la parte alta y el resto de su cabello suelto con las puntas peinadas hacia dentro, que recordaba mucho al peinado insignia de Ariana Grande y lo acompañó de unos aros grandes como pendientes.

Este estilismo es uno de los que más prometen de cara al próximo año y, aunque lo llevemos de una forma más moderada, será el look que lleven los amantes de las últimas tendencias.

